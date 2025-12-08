Homenagens e alívio: Como foi a possível despedida de Neymar no Santos

Com contrato até o final de 2025, craque ainda não sabe se vai permanecer no Peixe no ano que vem e deixou futuro em aberto / Crédito: Jogada 10

Neymar protagonizou uma tarde simbólica e carregada de emoção na Vila Belmiro neste domingo (07/12). Mesmo sem marcar, o camisa 10 foi o centro das atenções no último compromisso do Santos no Brasileirão. Antes, durante e depois da vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, o atacante recebeu demonstrações de carinho que reforçam a tentativa do clube de mantê-lo na Baixada em 2026. Com mais de 15 mil torcedores empurrando o time, o Peixe não apenas assegurou a permanência na Série A como também carimbou vaga na próxima Copa Sul-Americana. O cenário, comemorado internamente, é visto como um elemento que pode favorecer a permanência do craque. Mas o argumento mais forte partiu do próprio torcedor.

Desde o aquecimento, o nome de Neymar ecoou nas arquibancadas lotadas. E a festa não diminuiu nem após o apito final. O camisa 10 deu uma volta olímpica solitária, quando boa parte do estádio já havia deixado o local, e recebeu uma homenagem da principal organizada, num gesto que evidenciou o peso de sua relação com o clube. Fica Neymar? Contudo, o momento mais marcante ocorreu antes da bola rolar. Afinal, a diretoria santista preparou uma cerimônia especial para celebrar os 150 gols de Neymar com a camisa alvinegra. A placa comemorativa foi entregue por Pepe, um dos maiores ídolos da história do Santos e vice-artilheiro do clube, atrás apenas de Pelé. A presença da mulher e da filha ao lado reforçou o clima afetivo que tomou conta do gramado. Na sequência, o jogador fez um discurso emocionado, reafirmando sua ligação com o clube. “Muito feliz de alcançar essa marca em um clube tão grande, no clube do meu coração. Só agradecer a todos, vocês moram no meu coração. Eu amo o Santos, sempre vou dar a vida pelo Santos”, declarou.

A fala, entretanto, foi o suficiente para incendiar a Vila Belmiro, que respondeu imediatamente com o forte e repetido coro de “fica, Neymar”. Como estão as negociações Embora haja otimismo nos bastidores, as conversas pela renovação ainda não entraram em estágio avançado. A definição deve ocorrer somente após o encerramento oficial da temporada, quando diretoria e estafe do jogador alinharão a parte financeira, considerada um ponto sensível pelo Conselho Fiscal. Neymar encerra 2025 com a idolatria reforçada, após assumir papel decisivo na arrancada final que colocou o Santos na Sul-Americana. Atuar, segundo o próprio clube, “no sacrifício”, aumentou o respeito interno e externo pelo camisa 10.