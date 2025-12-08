Guilherme recebe oferta dos Estados Unidos e pode deixar o Santos

Guilherme recebe oferta dos Estados Unidos e pode deixar o SantosVenda é vista como oportunidade para aliviar o orçamento de 2026, enquanto clube foca renovação com Neymar e planejamento com Vojvoda
O atacante Guilherme, de 30 anos, avalia uma proposta para atuar no futebol dos Estados Unidos e pode estar de saída do Santos. Com contrato válido até o fim de 2026, o jogador analisa os detalhes da oferta, que ainda será formalizada com garantias financeiras pelo clube norte-americano, cujo nome é mantido em sigilo.
Aliás, a diretoria santista considera a transferência positiva dentro do contexto financeiro do clube. Afinal, a venda abriria espaço no orçamento e ajudaria a melhorar o fluxo de caixa para a próxima temporada, além de permitir investimentos em reforços.
O Santos estima um déficit de R$ 94 milhões para 2026 e precisa negociar nomes do elenco para reduzir o rombo. Guilherme encerrou a temporada com números sólidos: 48 partidas, 14 gols marcados e sete assistências.
Santos também com outras prioridades no mercado
Enquanto avalia a saída do camisa 10, o clube tem outra prioridade no mercado: a renovação de Neymar. Afinal, o contrato do craque vai até o fim deste ano e sua permanência é tratada como estratégica. Ele deve passar por cirurgia no joelho nos próximos dias, o que travou momentaneamente a definição do futuro. Internamente há confiança na continuidade do atleta, embora o Conselho Fiscal recomende ajustes financeiros nos valores do novo acordo.
Paralelamente, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que Juan Pablo Vojvoda seguirá no comando técnico em 2026. O treinador já participa das discussões de planejamento para a próxima temporada, incluindo construção de elenco e análise de possíveis reposições.