Guilherme recebe oferta dos Estados Unidos e pode deixar o Santos

Venda é vista como oportunidade para aliviar o orçamento de 2026, enquanto clube foca renovação com Neymar e planejamento com Vojvoda / Crédito: Jogada 10

O atacante Guilherme, de 30 anos, avalia uma proposta para atuar no futebol dos Estados Unidos e pode estar de saída do Santos. Com contrato válido até o fim de 2026, o jogador analisa os detalhes da oferta, que ainda será formalizada com garantias financeiras pelo clube norte-americano, cujo nome é mantido em sigilo. Aliás, a diretoria santista considera a transferência positiva dentro do contexto financeiro do clube. Afinal, a venda abriria espaço no orçamento e ajudaria a melhorar o fluxo de caixa para a próxima temporada, além de permitir investimentos em reforços.