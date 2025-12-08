Grêmio almeja contratação de ídolos do Palmeiras

Nova diretoria mostra plano ambicioso ao tentar contratação de grandes nomes para o Imortal. Palmeiras promete jogo duro para negociar jogadores / Crédito: Jogada 10

A direção que tomará posse e assume a gestão do Grêmio, nesta segunda-feira (08/12), dá indícios ambiciosos em suas primeiras movimentações no mercado. Isso porque, após insinuar uma investida pelo seu ex-atacante, Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, dois ídolos do Palmeiras são sonhos de consumo. Os gaúchos pretendem tentar as contratações do goleiro Weverton e do meio-campista Raphael Veiga. Entretanto, o Palmeiras promete não facilitar uma eventual saída dos dois jogadores, pois ainda fazem parte dos planos para a próxima temporada. As informações são do portal “Uol”. A esperança do Imortal é de que o lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o Alviverde e acertou com o Tricolor gaúcho há menos de seis meses ajude nas conversas para conseguir um desfecho positivo. Um dos trunfos é a boa relação do defensor com os ex-companheiros, pois atuaram juntos por quase cinco anos.

O Grêmio tem conhecimento do cenario e tratativas complexas, principalmente pela ausência de interesse do Verdão em abrir negociações. Apesar disso, a diretoria do clube gaúcho aposta no fato de Veiga e Weverton terem perdido espaço e não serem mais titulares absolutos. Com isso, avalia os cenários como oportunidades de mercado. Em 53 partidas na temporada, o meio-campista foi titular em 31, marcou sete gols e deu dez assistências. Alguns empecilhos são a condição de ídolo, ter uma das maiores remunerações do grupo Alviverde e seu contrato expirar somente em dezembro de 2027. Possível saída de goleiros desperta interesse no Grêmio O interesse na contratação de Weverton pelo Imortal se explica pela indefinição das permanências dos seus dois principais goleiros, Volpi e Gabriel Grando, para a próxima temporada.