Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio almeja contratação de ídolos do Palmeiras

Grêmio almeja contratação de ídolos do Palmeiras

Nova diretoria mostra plano ambicioso ao tentar contratação de grandes nomes para o Imortal. Palmeiras promete jogo duro para negociar jogadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A direção que tomará posse e assume a gestão do Grêmio, nesta segunda-feira (08/12), dá indícios ambiciosos em suas primeiras movimentações no mercado. Isso porque, após insinuar uma investida pelo seu ex-atacante, Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, dois ídolos do Palmeiras são sonhos de consumo. Os gaúchos pretendem tentar as contratações do goleiro Weverton e do meio-campista Raphael Veiga.

Entretanto, o Palmeiras promete não facilitar uma eventual saída dos dois jogadores, pois ainda fazem parte dos planos para a próxima temporada. As informações são do portal “Uol”. A esperança do Imortal é de que o lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o Alviverde e acertou com o Tricolor gaúcho há menos de seis meses ajude nas conversas para conseguir um desfecho positivo. Um dos trunfos é a boa relação do defensor com os ex-companheiros, pois atuaram juntos por quase cinco anos.

O Grêmio tem conhecimento do cenario e tratativas complexas, principalmente pela ausência de interesse do Verdão em abrir negociações. Apesar disso, a diretoria do clube gaúcho aposta no fato de Veiga e Weverton terem perdido espaço e não serem mais titulares absolutos. Com isso, avalia os cenários como oportunidades de mercado.

Em 53 partidas na temporada, o meio-campista foi titular em 31, marcou sete gols e deu dez assistências. Alguns empecilhos são a condição de ídolo, ter uma das maiores remunerações do grupo Alviverde e seu contrato expirar somente em dezembro de 2027.

Possível saída de goleiros desperta interesse no Grêmio

O interesse na contratação de Weverton pelo Imortal se explica pela indefinição das permanências dos seus dois principais goleiros, Volpi e Gabriel Grando, para a próxima temporada.

O arqueiro foi o dono da posição no Palmeiras na maior parte da temporada. Contudo, em parte da segunda metade do ano ele sofreu uma fissura em um osso da mão direita, que o impediu de seguir na meta. A partir disso, Carlos Miguel passou a ter oportunidades entre os 11 iniciais. Na sequência, emplacou atuações de destaque e seguras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar