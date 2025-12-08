Gómez lamenta temporada e projeta “ano muito melhor” para o Palmeiras em 2026

Capitão agradece apoio da torcida, admite frustração pelos três vice-campeonatos e espera temporada melhor no ano que vem para o Verdão / Crédito: Jogada 10

Liberado de forma antecipada pelo Palmeiras, Gustavo Gómez fez sua despedida de 2025 após a vitória sobre o Atlético-MG, na penúltima rodada do Brasileirão. Contudo, nesta segunda-feira (08/12), utilizou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida e projetar dias melhores para o clube em 2026. O jogador também reconheceu o ano marcado por desafios dentro e fora de campo. “Foi uma temporada de muito aprendizado para todos nós. Sabíamos que seria um ano atípico para o Palmeiras, com a Copa do Mundo de Clubes e com uma grande reformulação no elenco, e apesar dos obstáculos, conseguimos brigar pelos títulos. Infelizmente, não ganhamos nenhum, mas seguimos de cabeça erguida e com muita fome. Sabemos do nosso potencial e tenho convicção de que 2026 será um ano muito melhor”, escreveu o paraguaio.

Além disso, o capitão reforçou a postura que o clube pretende carregar para o próximo ano, ampliando sua expectativa pela reação alviverde. “Time grande se alimenta de conquistas e queremos fazer mais uma temporada histórica para o clube, contando sempre com o apoio da torcida alviverde”, disse o capitão palestrino. Em 2025, o Palmeiras viveu um calendário intenso. No Paulistão, caiu diante do Corinthians na decisão. Na Libertadores, teve o sonho interrompido pelo Flamengo. No Brasileirão, lutou até a penúltima rodada, mas viu o rival carioca confirmar o título ao vencer o Ceará no Maracanã. Capitão do Palmeiras com ano sólido Mesmo assim, Gómez encerrou o ano com números sólidos. Foram 53 partidas, seis gols e duas assistências pelo clube. Pela seleção paraguaia, disputou mais sete jogos, contribuiu com duas assistências e participou de uma conquista histórica: a vaga para a Copa do Mundo de 2026.

“Com minha seleção, foi um ano também intenso e, com a ajuda de meus companheiros, da comissão técnica e de todos os que se dedicam à equipe, conseguimos levar o Paraguai para a Copa do Mundo após muito tempo. Foi um orgulho indescritível, realizamos um sonho de criança e ano que vem queremos fazer ainda mais” Ao fim da mensagem, o zagueiro deixou um recado aos torcedores. “Obrigado a todos os que torcem e torceram por mim durante o ano. Agora é hora de recarregar as energias e afiar as nossas lanças. Grandes conquistas nos aguardam”, finalizou.