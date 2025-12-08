Garro e Yuri Alberto treinam e devem reforçar o Corinthians contra o Cruzeiro

Dupla faz atividade com bola, participam de atividade tática e se aproximam de retorno em duelo decisivo na Copa do Brasil

Os dois participaram do treino tático montado por Dorival. Eles integraram a equipe titular em parte da atividade, mas também foram preservados em alguns momentos para controle de carga física. Medida adotada para evitar riscos de recaída às vésperas de um confronto decisivo.

O Corinthians iniciou a semana com sinais positivos para o técnico Dorival Júnior. Na manhã desta segunda-feira (08/12), Rodrigo Garro e Yuri Alberto treinaram normalmente com bola no CT Joaquim Grava e deram um passo importante para estarem em campo na primeira semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão.

Internamente, o clube tratava o retorno de Garro com mais otimismo, já que o argentino vinha apresentando evolução mais rápida. Porém, Yuri Alberto surpreendeu positivamente nos últimos dias com boa resposta aos tratamentos e à transição física.

Garro se recupera de um estiramento muscular no solear. Já Yuri Alberto trata um edema na região do púbis, além de sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda.

A confirmação oficial da escalação corintiana ocorrerá apenas no treino desta terça-feira (09/12), último antes da viagem. Após a atividade, no período da manhã, a delegação embarca rumo a Belo Horizonte para iniciar a concentração.

O confronto de volta entre Corinthians e Cruzeiro está marcado para domingo, às 18h, na Neo Química Arena, onde estará sendo decidido o finalista da competição.