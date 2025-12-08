Futebol gaúcho encerra trajetória no Brasileirão com feito negativo

Campanhas de Internacional, Grêmio e Juventude simbolizam a quarta pior do futebol do Rio Grande do Sul na história do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O futebol gaúcho teve três representantes na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro, mas não foi o suficiente para deixar uma boa impressão. Isso porque as trajetórias de Internacional, Grêmio e Juventude não foram boas. Importante ressaltar que o cenário poderia ser pior, já que o Colorado confirmou sua manutenção na elite do futebol brasileiro apenas na última rodada do torneio ao vencer o Bragantino e contar com a derrota de concorrentes ao descenso. O “Bolavip Brasil” descobriu que as equipes gaúchas alcançaram neste ano a quarta pior campanha do futebol local na competição. Portanto, para a realização desse estudo comparativo, utilizou-se como critério principal a média de pontos dos participantes gaúchos desde 1971. Na oportunidade, o Brasileirão adotou um formato mais semelhante ao do cenário atual. Portanto, em somente três oportunidades anteriores, as equipes do Rio Grande do Sul tiveram desempenhos inferiores.

As piores campanhas do futebol gaúcho na história Com as vitórias de Grêmio e Internacional e mais o empate do Juventude na última rodada, os times gaúchos encerraram o Campeonato Brasileiro com 37,4% de aproveitamento de pontos. A equipe de Caxias do Sul foi rebaixada, o Colorado escapou da degola na última rodada e o Grêmio terminou a Série A em nono. Trata-se da quarta pior campanha gaúcha no Campeonato Brasileiro. A pior de todas é a de 1991, quando o Internacional foi sétimo colocado e o Grêmio, penúltimo. Na ocasião, o aproveitamento de pontos foi de 35,1%. A segunda pior ocorreu em 1999, quando os gaúchos somaram apenas 36% dos pontos possíveis. O Internacional foi 16º, o Grêmio, 18º e o Juventude, 19º, de um total de 22 clubes participantes.

Outro ano para se esquecer foi 1989, quando Grêmio e Internacional terminaram o Brasileiro com 37% de aproveitamento: o Imortal em 11º, e o Colorado em 16º. As cinco piores campanhas gaúchas na história do Campeonato Brasileiro em aproveitamento de pontos (em negrito, times que foram rebaixados): 1 – 1991 (Grêmio e Internacional): 35,1%

2 – 1999 (Grêmio, Internacional e Juventude): 36%

3 – 1989 (Grêmio e Internacional): 37%

4 – 2025 (Grêmio, Internacional e Juventude): 37,4%

5 – 2021 (Grêmio, Internacional e Juventude): 40%