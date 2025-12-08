Fluminense se garante no pote 1 da Libertadores 2026

Além da classificação direta, Tricolor pode ficar entre os seis mais bem colocados no pote. Conmebol ainda não confirmou / Crédito: Jogada 10

Depois de tanta insistência e tendo que superar adversários diretos, o Fluminense conquistou a tão desejada classificação direta para a fase de grupos da Libertadores após vencer o Bahia, no Maracanã, na última rodada do Brasileirão. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras também se garantiu no pote 1 do sorteio da Conmebol de 2026. Com isso, o time tende a ter um grupo mais acessível. No momento, o Fluminense ocupa a 10ª colocação de acordo com o ranking da Conmebol de 2025, mas deve subir na tabela. Afinal, o Atlético (7º) e Athletico-PR (9º) não disputarão a competição. Do outro lado, o São Paulo (8º), caso dispute, entrará na Pré-Libertadores, o que o coloca no pote 4. Neste cenário, o Tricolor poderia ser até o sexto melhor classificado do pote 1. A informação é do “ge”.