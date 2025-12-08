Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense se garante no pote 1 da Libertadores 2026

Além da classificação direta, Tricolor pode ficar entre os seis mais bem colocados no pote. Conmebol ainda não confirmou
Depois de tanta insistência e tendo que superar adversários diretos, o Fluminense conquistou a tão desejada classificação direta para a fase de grupos da Libertadores após vencer o Bahia, no Maracanã, na última rodada do Brasileirão. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras também se garantiu no pote 1 do sorteio da Conmebol de 2026. Com isso, o time tende a ter um grupo mais acessível.

No momento, o Fluminense ocupa a 10ª colocação de acordo com o ranking da Conmebol de 2025, mas deve subir na tabela. Afinal, o Atlético (7º) e Athletico-PR (9º) não disputarão a competição. Do outro lado, o São Paulo (8º), caso dispute, entrará na Pré-Libertadores, o que o coloca no pote 4. Neste cenário, o Tricolor poderia ser até o sexto melhor classificado do pote 1. A informação é do “ge”.

Entretanto, existe alguns “poréns”. A LDU (14º), que foi semifinalista da última Conmebol Libertadores e ainda pode se classificar para a próxima edição, pode ultrapassar o Flu. Além do time equatoriano, o Racing (12º) também pode ultrapassar o Tricolor na classificação geral. Por fim, o Independiente del Valle (17º) tende a estar no pote 1, caso o Racing não se classifique.

Sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense terminou o Brasileirão na quinta colocação, com 64 pontos. O Tricolor ainda tem a possibilidade de conquistar o título da Copa do Brasil. O time está na semifinal contra o Vasco e inicia a caminhada nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã. Se avançar, pode encarar o Corinthians ou Cruzeiro na decisão.

Como é formado o ranking da Conmebol

– Desempenho nos últimos 10 anos (Libertadores e Sul-Americana);
– Coeficiente histórico: soma de desempenho histórico nas competições Conmebol;
– Títulos nacionais dos últimos 10 anos.

