Fluminense pretende avançar por Nino após Copa do Brasil

As duas partes procuram unir o útil ao agradável. Assim como o Fluminense tem interesse, Nino também deseja retornar ao Tricolor das Laranjeiras. A estratégia, portanto, é aguardar o término da Copa do Brasil para procurar o Zenit de forma oficial e formalizar uma investida pelo jogador. A informação é do “ge”.

Como já se sabe, o Fluminense pretende repatriar o zagueiro Nino, que atualmente está no Zenit, da Rússia. O Tricolor vai esperar o desfecho da Copa do Brasil para avançar as negociações pelo jogador, que chegou ao Brasil nesta segunda-feira (8) para férias de fim de ano.

Aida não há valores concretos para a saída de Nino do Zenit. De acordo com a “ESPN”, O clube russo aceitaria entrar em um acordo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) pelo jogador, podendo reduzir a pedida para 8 milhões de euros (R$ 49 milhões).

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo, e marcou um gol na última partida. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 36 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É um dos jogadores importantes no elenco.

Fluminense na Copa do Brasil

Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece em 11 de dezembro, às 20h, no Maracanã. A volta está marcada para 14 de dezembro, às 20h30, no mesmo estádio.

Por fim, o vencedor encara na final quem superar Corinthians e Cruzeiro. Os resultados no torneio não mudam o futuro do clube na Libertadores, pois o Tricolor já garantiu vaga na fase de grupos de 2026.