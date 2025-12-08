Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense pretende avançar por Nino após Copa do Brasil

Fluminense pretende avançar por Nino após Copa do Brasil

Zagueiro chegou ao Brasil nesta segunda (8) para passar as férias de fim ano com a família. Tricolor quer ser reunir com jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Como já se sabe, o Fluminense pretende repatriar o zagueiro Nino, que atualmente está no Zenit, da Rússia. O Tricolor vai esperar o desfecho da Copa do Brasil para avançar as negociações pelo jogador, que chegou ao Brasil nesta segunda-feira (8) para férias de fim de ano.

As duas partes procuram unir o útil ao agradável. Assim como o Fluminense tem interesse, Nino também deseja retornar ao Tricolor das Laranjeiras. A estratégia, portanto, é aguardar o término da Copa do Brasil para procurar o Zenit de forma oficial e formalizar uma investida pelo jogador. A informação é do “ge”.

Aida não há valores concretos para a saída de Nino do Zenit. De acordo com a “ESPN”, O clube russo aceitaria entrar em um acordo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) pelo jogador, podendo reduzir a pedida para 8 milhões de euros (R$ 49 milhões).

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo, e marcou um gol na última partida. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 36 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É um dos jogadores importantes no elenco.

Fluminense na Copa do Brasil

Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece em 11 de dezembro, às 20h, no Maracanã. A volta está marcada para 14 de dezembro, às 20h30, no mesmo estádio.

Por fim, o vencedor encara na final quem superar Corinthians e Cruzeiro. Os resultados no torneio não mudam o futuro do clube na Libertadores, pois o Tricolor já garantiu vaga na fase de grupos de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar