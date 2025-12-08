Em baixa no Fluminense, Cano vira alvo de clube colombiano

Diretor do Independiente Medellín (COL) afirma que entra em contato constantemente com o atacante argentino, ídolo tricolor / Crédito: Jogada 10

Em situação indefinida no Fluminense para 2026, Germán Cano virou um alvo do Independiente Medellín, da Colômbia, clube onde fez história. Aliás, Federico Spada, diretor do clube, abriu as portas para o atacante argentino. Além disso, o dirigente revelou que o clube colombiano sempre busca informações sobre o atacante. “Cano é um jogador muito próximo de nós. O empresário dele é muito amigo do Raul (acionista majoritário do Independiente), todo semestre a gente chama ele e pergunta sobre o jogador. Ele sabe que quando deixar o Fluminense as portas estarão abertas.” declarou o dirigente ao canal oficial do clube.

O atacante argentino, que também é ídolo do Fluminense, recebeu uma homenagem do clube colombiano no final de 2023. Ele vestiu a camisa do Independiente Medellín em duas passagens, entre 2012 e 2015, e depois de 2018 a 2020 – no intervalo, atual no México por Pachuca e León. Os bons números na Colômbia atraíram o interesse do Vasco e posteriormente no Tricolor das Laranjeiras. Germán Cano, de 37 anos, teve mais uma temporada abaixo e no momento se recupera de uma entorse no joelho direito. Ele não é presença certa nas semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco. Apesar disso, o camisa 14 é o artilheiro do time, com 20 gols marcados. O atacante lidera as artilharias do clube no Carioca, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Fez história na Colômbia Em 99 jogos vestindo a camisa da “Equipo Del Pueblo”, Cano marcou 54 gols. Mais da metade deles, em 2014, quando balançou as redes adversárias 29 vezes. Sua primeira passagem pelo Independiente Medellín, apesar de expressiva no número de gols, não lhe rendeu títulos. Depois disso, passou pelo futebol mexicano.