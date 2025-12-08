Éder Militão sofre nova lesão grave e desfalcará o Real Madrid por quatro meses

Zagueiro brasileiro rompeu o bíceps femoral da perna esquerda e retorno está previsto para pouco antes da Copa do Mundo

O zagueiro sentiu o problema ainda aos 24 minutos do primeiro tempo e precisou estar sendo substituído por Rüdiger. O Madrid, vice-líder de LaLiga com 36 pontos, quatro atrás do Barcelona, acabou derrotado e ainda viu seu defensor brasileiro reforçar uma sequência preocupante de lesões graves.

O Real Madrid confirmou, nesta segunda-feira (08/12), mais uma baixa importante em seu sistema defensivo. Éder Militão, que deixou o gramado lesionado na derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo , no domingo (07/12), ficará novamente um longo período afastado. Exames detectaram uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão proximal, o que exigirá cerca de quatro meses de recuperação.

“Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. Sua recuperação estará sendo acompanhada”, disse a nota do Real Madrid.

A expectativa é que Militão esteja apto para retornar aos gramados somente em abril de 2026, o que liga um alerta na Seleção Brasileira. Afinal, o defensor está sendo considerado peça central no esquema de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que começa em junho.

Éder Militão sofre com lesões nas últimas temporadas

Aliás, a nova lesão reabre uma sequência que tem acompanhado Militão desde a temporada passada. Afinal, em novembro de 2024, o defensor sofreu um grave problema no joelho e ficou 234 dias fora. Depois disso, em dezembro deste ano, voltou a se machucar e foi baixa por mais 115 dias. Agora, enfrenta mais um ciclo de recuperação em um momento decisivo para clube e país.

O Real Madrid, que já lida com outras ausências importantes, terá de reorganizar sua defesa para o restante da temporada, enquanto Militão se concentra em um processo de reabilitação que visa deixá-lo pronto para o Mundial.