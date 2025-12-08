Éder e Tainá Militão adotam medida para “dormir junto” à distância

Influenciadora explicou que a atitude também partiu de um desejo do zagueiro do Real Madrid, como forma de amenizarem a saudade

Virgínia Fonseca revelou um hábito íntimo e incomum da relação de Éder e Tainá Militão . Em uma visita ao Rio de Janeiro, cidade em que vive a esposa do zagueiro do Real Madrid, a namorada de Vini Jr. descobriu que o casal de amigos dorme em videochamada quando estão em países distintos — às vezes, com hora programada para deitar.

A curiosidade veio à tona quando Virginia exibiu a tela do celular da amiga, em que aparecia Éder dormindo do outro lado da ligação. Em tom descontraído, brincou sobre o hábito do casal de amigos.

“Toda vez que você achar que tem problema de cabeça, lembra da Tainá. Ela e o Miltão dormem em chamada de vídeo. Isso não existe. Olha isso aqui”, disse enquanto mostrava a imagem à câmera. A influencer, então, justificou a prática e tratou de esclarecer que a iniciativa nem sempre parte dela.

“Vão achar que eu sou psicopata, mas ele que quer! Eu quero desligar. É muito amor”, afirmou.

Cena que se repete

Virginia aproveitou para lembrar a primeira vez em que testemunhou esse hábito do casal. Segundo ela, a cena se repetiu durante uma visita anterior, quando Éder ligou para a esposa enquanto elas ainda conversavam.