Éder e Tainá Militão adotam medida para “dormir junto” à distância

Éder e Tainá Militão adotam medida para “dormir junto” à distânciaInfluenciadora explicou que a atitude também partiu de um desejo do zagueiro do Real Madrid, como forma de amenizarem a saudade
Virgínia Fonseca revelou um hábito íntimo e incomum da relação de Éder e Tainá Militão. Em uma visita ao Rio de Janeiro, cidade em que vive a esposa do zagueiro do Real Madrid, a namorada de Vini Jr. descobriu que o casal de amigos dorme em videochamada quando estão em países distintos — às vezes, com hora programada para deitar.
A curiosidade veio à tona quando Virginia exibiu a tela do celular da amiga, em que aparecia Éder dormindo do outro lado da ligação. Em tom descontraído, brincou sobre o hábito do casal de amigos.
“Toda vez que você achar que tem problema de cabeça, lembra da Tainá. Ela e o Miltão dormem em chamada de vídeo. Isso não existe. Olha isso aqui”, disse enquanto mostrava a imagem à câmera. A influencer, então, justificou a prática e tratou de esclarecer que a iniciativa nem sempre parte dela.
“Vão achar que eu sou psicopata, mas ele que quer! Eu quero desligar. É muito amor”, afirmou.
Cena que se repete
Virginia aproveitou para lembrar a primeira vez em que testemunhou esse hábito do casal. Segundo ela, a cena se repetiu durante uma visita anterior, quando Éder ligou para a esposa enquanto elas ainda conversavam.
“Teve uma vez que a gente estava aqui, ele ligou, ela ficou 30 minutinhos. Depois voltou e falou: ‘Gente, vou ter que dormir com o meu gato’. E foi dormir. Olha como eles dormem. Pesou!”, brincou.
Contextos de Virginia e Tainá Militão
As influenciadoras vivem situações amorosas bem semelhantes, visto que seus respectivos namorados atuam pelo mesmo clube. Ou seja, ambas mantêm um relacionamento de ponte aérea entre Brasil e Espanha. Quando vai ao Rio, cidade da amiga, normalmente fica na residência de Vini Jr. acompanhada da sogra.
A estadia mais recente, nesse fim de semana, ocorreu devido a um compromisso importante: seu primeiro ensaio de rua na Grande Rio como Rainha de Bateria.
