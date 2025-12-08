Desequilíbrio entre defesa e ataque explica o fracasso do Vasco no Brasileirão

Cruz-Maltino foi a quinta equipe que mais marcou gols na competição, mas só não foi mais vazado que Sport e Juventude / Crédito: Jogada 10

A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro frustrou os seus torcedores e desapontou a diretoria. Com os reforços da janela de transferências, a alta cúpula acreditava que o Cruz-Maltino ficaria entre os 10 primeiros. No entanto, o time caiu drasticamente de rendimento na reta final, obtendo apenas uma vitória nas últimas oito rodadas. Dessa forma, o Vasco terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 45 pontos e uma vaga na Copa Sul-Americana de maneira culposa. O desastre na competição se explica pela falta de equilíbrio da equipe. Enquanto o ataque foi o quinto mais positivo, com 55 gols marcados, a defesa foi a terceira mais vazada, com 60 bolas na rede.

LEIA MAIS: Campanha irregular do Vasco liga alerta máximo de preocupação para Copa do Brasil A título de comparação, o Vasco marcou a mesma quantidade de gols do que o Cruzeiro, que terminou na terceira colocação. No entanto, só não levou mais gols que Sport e Juventude, que sofreram 75 e 69 gols, respectivamente. Não à toa, foram os dois últimos do Brasileirão. Outra estatística negativa do Vasco é o número de derrotas. O Cruz-Maltino perdeu em 19 rodadas, ou seja, um turno inteiro do Brasileirão. Apenas Sport e Juventude somam mais derrotas na competição, com 25 e 21, respectivamente. Ao ser derrotado 19 vezes, o time vascaíno alcançou a segunda pior marca se sua história dos pontos corridos. Em 2008, ano do seu primeiro rebaixamento, o Vasco perdeu 20 rodadas. Copa do Brasil como salvação O Vasco ainda pode salvar a temporada. Na próxima quinta-feira (11), no Maracanã, fará o primeiro clássico com o Fluminense, válido pela semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino é o mandante da partida e a expectativa é de que tenha a maioria dos torcedores no estádio.