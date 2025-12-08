Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti deve sacramentar permanência em reunião com Textor

Italiano já participa de decisões sobre planejamento para temporada 2026, e antecipação do Brasileiro pesa para "fico" do treinador
Davide Ancelotti está mais perto de permanecer no Botafogo para 2026. O italiano, afinal, participa de conversas sobre o próximo ano e deve selar a permanência em uma reunião com John Textor. O encontro não tem data definida, de acordo com o “ge”. A diretoria alvinegra considera Davide como um treinador “de muito potencial e conhecimento técnico”.

Além das reuniões sobre planejamento, o treinador opina sobre nomes e características desejas de elenco e tem como trunfo o conhecimento do elenco. A sua permanência pesa por conta da antecipação do Brasileirão já a partir de janeiro e curta pré-temporada.

Em coletiva após vitória sobre o Fortaleza no Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Davide Ancelotti reafirmou o contrato com o clube carioca. Além disso, frisou que não tem contrato com a CBF.

“Tenho contrato aqui até o final de 2026. Estou feliz, desfrutando de estar em um clube grande, com muita exigência, com muita cobrança. Não tenho contrato com a CBF, tem essa possibilidade (de ser auxiliar do pai Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira durante o Mundial) no meu contrato de sair para a Copa do Mundo, mas não tenho nenhum contrato com a CBF. Temos que ver no próximo ano o que vai acontecer”, disse em coletiva.

O time de Davide Ancelotti conseguiu a vaga para pré-Libertadores de 2026. No entanto, o clube ainda depende do título do Fluminense ou do Cruzeiro para confirmar a classificação direta para a fase de grupos da competição.

