Davide Ancelotti deve sacramentar permanência em reunião com Textor

Além das reuniões sobre planejamento, o treinador opina sobre nomes e características desejas de elenco e tem como trunfo o conhecimento do elenco. A sua permanência pesa por conta da antecipação do Brasileirão já a partir de janeiro e curta pré-temporada.

Davide Ancelotti está mais perto de permanecer no Botafogo para 2026. O italiano, afinal, participa de conversas sobre o próximo ano e deve selar a permanência em uma reunião com John Textor. O encontro não tem data definida, de acordo com o “ge”. A diretoria alvinegra considera Davide como um treinador “de muito potencial e conhecimento técnico”.

Em coletiva após vitória sobre o Fortaleza no Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Davide Ancelotti reafirmou o contrato com o clube carioca. Além disso, frisou que não tem contrato com a CBF.

“Tenho contrato aqui até o final de 2026. Estou feliz, desfrutando de estar em um clube grande, com muita exigência, com muita cobrança. Não tenho contrato com a CBF, tem essa possibilidade (de ser auxiliar do pai Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira durante o Mundial) no meu contrato de sair para a Copa do Mundo, mas não tenho nenhum contrato com a CBF. Temos que ver no próximo ano o que vai acontecer”, disse em coletiva.

O time de Davide Ancelotti conseguiu a vaga para pré-Libertadores de 2026. No entanto, o clube ainda depende do título do Fluminense ou do Cruzeiro para confirmar a classificação direta para a fase de grupos da competição.