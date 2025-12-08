Corinthians inicia semana decisiva com incertezas sobre Garro e Yuri Alberto

Meia argentino evolui bem e anima comissão técnica. Já centroavante ainda preocupa. Dorival aguarda últimos treinos para definir escalação / Crédito: Jogada 10

O Corinthians abriu uma das semanas mais importantes de 2025 convivendo com dúvidas importantes em relação ao time titular. Às vésperas da primeira semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, marcada para esta quarta-feira (10/12), no Mineirão, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com Rodrigo Garro e Yuri Alberto, dois dos pilares da equipe. Entre os dois, o cenário mais favorável é o do meia argentino. Garro participou das atividades em campo no fim de semana e vive etapa mais adiantada de recuperação. Ele desfalcou o time nas partidas contra Fortaleza e Juventude por causa de um estiramento no músculo solear, na região da panturrilha, mas deu respostas positivas ao tratamento.

Yuri Alberto, por sua vez, tem situação mais delicada. O atacante também ficou fora dos últimos jogos, porém por um quadro mais complexo. Ele tem um edema no púbis associado a sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda. Apesar disso, o Corinthians mantém certo otimismo graças ao histórico físico do camisa 9, reconhecido internamente por ser resistente à dor e por encurtar prazos de recuperação. “Nós estamos evoluindo nos trabalhos com o Garro. Da mesma forma com o Yuri para ver se os teremos para o jogo na quarta “, disse Dorival Júnior, após o jogo contra o Juventude. Os treinos desta segunda e terça-feira serão decisivos para a comissão técnica definir a estratégia e ajustar a equipe que enfrentará o Cruzeiro no primeiro duelo da semi. Depay vira alívio no Corinthians Se a dupla preocupa, Memphis Depay surge como alívio. O camisa 10 holandês, que havia se lesionado no clássico contra o São Paulo há pouco mais de duas semanas, está totalmente recuperado. Ele retornou aos gramados no segundo tempo da partida contra o Juventude e mostrou boas condições físicas.