Corinthians inicia semana decisiva com incertezas sobre Garro e Yuri Alberto

Corinthians inicia semana decisiva com incertezas sobre Garro e Yuri AlbertoMeia argentino evolui bem e anima comissão técnica. Já centroavante ainda preocupa. Dorival aguarda últimos treinos para definir escalação
O Corinthians abriu uma das semanas mais importantes de 2025 convivendo com dúvidas importantes em relação ao time titular. Às vésperas da primeira semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, marcada para esta quarta-feira (10/12), no Mineirão, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com Rodrigo Garro e Yuri Alberto, dois dos pilares da equipe.
Entre os dois, o cenário mais favorável é o do meia argentino. Garro participou das atividades em campo no fim de semana e vive etapa mais adiantada de recuperação. Ele desfalcou o time nas partidas contra Fortaleza e Juventude por causa de um estiramento no músculo solear, na região da panturrilha, mas deu respostas positivas ao tratamento.
Yuri Alberto, por sua vez, tem situação mais delicada. O atacante também ficou fora dos últimos jogos, porém por um quadro mais complexo. Ele tem um edema no púbis associado a sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda. Apesar disso, o Corinthians mantém certo otimismo graças ao histórico físico do camisa 9, reconhecido internamente por ser resistente à dor e por encurtar prazos de recuperação.
“Nós estamos evoluindo nos trabalhos com o Garro. Da mesma forma com o Yuri para ver se os teremos para o jogo na quarta “, disse Dorival Júnior, após o jogo contra o Juventude.
Os treinos desta segunda e terça-feira serão decisivos para a comissão técnica definir a estratégia e ajustar a equipe que enfrentará o Cruzeiro no primeiro duelo da semi.
Depay vira alívio no Corinthians
Se a dupla preocupa, Memphis Depay surge como alívio. O camisa 10 holandês, que havia se lesionado no clássico contra o São Paulo há pouco mais de duas semanas, está totalmente recuperado. Ele retornou aos gramados no segundo tempo da partida contra o Juventude e mostrou boas condições físicas.
“Estamos alinhando cada uma das situações, com todos departamentos do clube. Colocamos em campo os atletas para que pudessem estar em atividade, no mínimo, para que não passasse de uma semana (sem atuar), para não passar muito tempo até o jogo”, completou Dorival.
A bola rola às 21h30, no Mineirão, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida. A decisão da vaga acontece no domingo, às 18h, na Neo Química Arena, onde o Corinthians contará com casa cheia para tentar chegar à final.