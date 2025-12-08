Copa do Mundo de 2026 terá pausa obrigatória para hidratação

Fifa implementa medida inédita com parada de três minutos em cada tempo para todos os jogos, independentemente das condições climáticas / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou que todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 terão uma pausa obrigatória de três minutos no meio de cada tempo para hidratação dos jogadores. Pela primeira vez na competição, as partidas terão essa interrupção independentemente das condições climáticas, sempre por volta dos 22 minutos de cada tempo.