Copa do Mundo de 2026 terá pausa obrigatória para hidratação

Copa do Mundo de 2026 terá pausa obrigatória para hidrataçãoFifa implementa medida inédita com parada de três minutos em cada tempo para todos os jogos, independentemente das condições climáticas
A Fifa anunciou que todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 terão uma pausa obrigatória de três minutos no meio de cada tempo para hidratação dos jogadores. Pela primeira vez na competição, as partidas terão essa interrupção independentemente das condições climáticas, sempre por volta dos 22 minutos de cada tempo.
A decisão foi definida após reuniões realizadas no último fim de semana com técnicos e emissoras de TV. Além disso, recebeu apoio de todos os envolvidos, inclusive da equipe médica da entidade, segundo informações do ‘The Athletic’.
De acordo com a Fifa, a medida tem como objetivo principal proteger os atletas, mas também deverá impactar o andamento das partidas. Além disso, as paradas curtas permitirão que os treinadores conversem rapidamente com seus times e façam ajustes táticos durante o jogo.
Por fim, até hoje, as equipes só faziam pausas para hidratação em situações de calor e umidade extremos, como aconteceu no Mundial de Clubes deste ano, nos Estados Unidos.