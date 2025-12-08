Com Cruzeiro mais premiado que Flamengo, veja o time ideal do Bola de Prata

Premiação da ESPN distribui destaques entre cinco clubes, celebra Arrascaeta como Bola de Ouro, mas com time com mais nomes da Raposa

O grande destaque coletivo ficou por conta do Cruzeiro, que superou até o campeão Flamengo e colocou quatro jogadores na seleção: Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e o artilheiro Kaio Jorge. O desempenho celeste, especialmente na reta final, consolidou o time como uma das forças do campeonato.

O encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025 trouxe uma seleção equilibrada e representativa no tradicional Prêmio ESPN Bola de Prata. A equipe ideal da competição reuniu jogadores de cinco clubes diferentes, reforçando a diversidade de protagonistas ao longo da temporada. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Vasco apareceram entre os premiados.

O Flamengo, campeão brasileiro, emplacou três nomes. Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro foram os representantes rubro-negros no time ideal. Embora tenha tido menos jogadores na seleção, o clube carioca levou para casa o prêmio mais cobiçado da noite. Afinal, Arrascaeta conquistou a Bola de Ouro, coroando uma temporada excepcional.

O uruguaio, aliás, vive fase iluminada. Com o prêmio, chega a sete troféus na história do Bola de Prata, tornando-se o estrangeiro mais laureado da premiação. No ranking geral, ele só fica atrás de dois gigantes do futebol brasileiro: Zico e Rogério Ceni, cada um com nove conquistas.

A performance de Arrascaeta, que liderou o Flamengo dentro de campo, foi fundamental para a campanha do título e reafirma seu status de um dos maiores talentos a atuar no país na última década.

Por fim, Rafael Guanaes, do Mirassol foi eleito o melhor técnico, Allan do Palmeiras, a grande revelação da competição e Pedro ganhou o prêmio de gol mais bonito.