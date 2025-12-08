Com a permanência na elite, Abel Braga anseia deixar legado no Internacional

Treinador abandona a aposentadoria e responde positivamente a complexa missão de evitar o rebaixamento do Colorado / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Braga é um dos principais nomes que envolve a continuidade do Internacional na Primeira Divisão. O experiente comandante encarou um cenário com extremos riscos, principalmente com o desafio em impedir a segunda queda do Colorado para a Série B. Ele cumpriu a tarefa com maestria, especialmente pelo aumento da pressão depois da segunda derrota consecutiva do time, dessa vez para o São Paulo. Apesar disso, conquistou uma vitória sobre o Bragantino, no Beita-Rio, no último domingo (07), e confirmou a permanência graças as derrotas de Ceará e Fortaleza na última rodada do Brasileirão. Inclusive, o treinador aceitou o convite em assumir o Inter com duas partidas restantes no torneio e abandonar a aposentadoria. Por sinal, encarou um cenário de extrema adversidade, pois se não cumprisse a missão, havia a chance de abalar a sua idolatria. Posteriormente, houve questionamentos sobre a sua opinião se merecia uma estátua no Beira-Rio. Assim, o profissional preferiu adotar uma postura em não falar sobre a possibilidade até porque não era uma decisão que dependia dele. Por outro lado, fez questão de ressaltar que o Internacional não podia mais se permitir a passar por situações semelhantes. No caso, com grandes probabilidades de queda de divisão.