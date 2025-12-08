Com a permanência na elite, Abel Braga anseia deixar legado no Internacional

Com a permanência na elite, Abel Braga anseia deixar legado no InternacionalTreinador abandona a aposentadoria e responde positivamente a complexa missão de evitar o rebaixamento do Colorado
O técnico Abel Braga é um dos principais nomes que envolve a continuidade do Internacional na Primeira Divisão. O experiente comandante encarou um cenário com extremos riscos, principalmente com o desafio em impedir a segunda queda do Colorado para a Série B. Ele cumpriu a tarefa com maestria, especialmente pelo aumento da pressão depois da segunda derrota consecutiva do time, dessa vez para o São Paulo. Apesar disso, conquistou uma vitória sobre o Bragantino, no Beita-Rio, no último domingo (07), e confirmou a permanência graças as derrotas de Ceará e Fortaleza na última rodada do Brasileirão.
Inclusive, o treinador aceitou o convite em assumir o Inter com duas partidas restantes no torneio e abandonar a aposentadoria. Por sinal, encarou um cenário de extrema adversidade, pois se não cumprisse a missão, havia a chance de abalar a sua idolatria. Posteriormente, houve questionamentos sobre a sua opinião se merecia uma estátua no Beira-Rio. Assim, o profissional preferiu adotar uma postura em não falar sobre a possibilidade até porque não era uma decisão que dependia dele. Por outro lado, fez questão de ressaltar que o Internacional não podia mais se permitir a passar por situações semelhantes. No caso, com grandes probabilidades de queda de divisão.
Abel Braga também recordou quando concordou em retornar ao Colorado e dar início a sua oitava passagem no comando. A propósito, na ocasião escutou de sua esposa que a decisão era uma “ideia maluca”. Contudo, justificou que optou em aceitar a volta ao Inter por uma suposta dívida. Isso porque, frisa que rejeitou uma investida do clube em 2016, ano do único rebaixamento na história.
Debate sobre permanência no Internacional
A indefinição sobre o futuro do comandante no Internacional domina o contexto. Apesar disso, deve haver uma resposta logo no início desta semana, já que no planejamento há uma reunião marcada entre a diretoria do clube e o profissional. A intenção é propor que Abel Braga assuma outra função. A tendência é de que se ofereça a vaga de coordenador técnico, cargo que ele já exerceu no Vasco em 2023.
Ao mesmo tempo, o Inter precisará se mobilizar e concentrar suas atenções a analisar candidatos a novo técnico da equipe. A expectativa é de que as negociações ocorram de maneira rápida. Além disso, que as tratativas tenham desfecho nas próximas semanas. Até porque a próxima temporada começará em janeiro. O Campeonato Gaúcho terá início na segunda semana de janeiro e o Brasileirão no fim do próximo mês, no dia 28.