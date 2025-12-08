Campanha irregular do Vasco liga alerta para Copa do Brasil

Após sonhar com vaga na Libertadores, o Vasco viveu um pesadelo na reta final e terminou o Brasileirão sob desconfiança. Afinal, desde novembro, o Cruz-Maltino conquistou apenas uma vitória e terminou o campeonato com um turno de derrotas. Assim, a goleada sofrida diante do Atlético por 5 a 0, neste domingo (7), aumentou a pressão para a semifinal da Copa do Brasil.

Desde novembro, o Vasco disputou oito jogos, venceu apenas uma e perdeu sete. Dessa forma, teve pouco mais de 12% de aproveitamento. No período, sofreu 19 gols e fez seis, sendo cinco contra o Internacional — a sua única vitória (5 a 1). Nem mesmo a goleada sobre o time gaúcho foi capaz de recolocar o time nos trilhos. Afinal, depois disso perdeu para Mirassol (2 a 0) e Atlético (5 a 0).