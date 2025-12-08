Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha irregular do Vasco liga alerta para Copa do Brasil

Campanha irregular do Vasco liga alerta para Copa do Brasil

Cruz-Maltino terminou o Brasileirão em baixa e sofreu um turno de derrotas
Após sonhar com vaga na Libertadores, o Vasco viveu um pesadelo na reta final e terminou o Brasileirão sob desconfiança. Afinal, desde novembro, o Cruz-Maltino conquistou apenas uma vitória e terminou o campeonato com um turno de derrotas. Assim, a goleada sofrida diante do Atlético por 5 a 0, neste domingo (7), aumentou a pressão para a semifinal da Copa do Brasil.

Desde novembro, o Vasco disputou oito jogos, venceu apenas uma e perdeu sete. Dessa forma, teve pouco mais de 12% de aproveitamento. No período, sofreu 19 gols e fez seis, sendo cinco contra o Internacional — a sua única vitória (5 a 1). Nem mesmo a goleada sobre o time gaúcho foi capaz de recolocar o time nos trilhos. Afinal, depois disso perdeu para Mirassol (2 a 0) e Atlético (5 a 0).

A irregularidade marcou a campanha do Vasco no Brasileirão em 2025. No returno, por exemplo, ficou em 11º, com 26 pontos conquistados, somando oito vitórias, nove derrotas e dois empates. Nas últimas dez rodadas do campeonato, conquistou apenas nove pontos. Assim, fez mais apenas do que Ceará (8) e Sport (0), que foram rebaixados.

Nesse clima de desconfiança, o Vasco se prepara para enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida. Já a partida de volta será no domingo (14), às 20h30, no mesmo local.

