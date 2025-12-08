Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo negocia com atacante do Nacional-URU

Glorioso formalizou proposta por Lucas Villalba, de 24 anos
O Botafogo já iniciou o planejamento para 2026. Nos últimos dias, o Glorioso formalizou uma proposta pela contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, de acordo com o “ge”. Contudo, o avanço ainda depende do Montevideo City Torque, que possui uma cláusula para igualar a oferta.

O Nacional aceitou a proposta do Botafogo, mas aguarda a resposta do Montevideo City Torque. Afinal, o ex-clube do atacante possui uma cláusula para igualar qualquer oferta em cinco dias. O prazo termina nesta terça-feira (9). Assim, o Glorioso aguarda o fim do prazo para avançar para os trâmites.

Lucas Villalba, de 24 anos, atua como ponta direita. O jogador se encaixa na característica buscada pela comissão técnica de Davide Ancelotti para a próxima temporada, com estatura alta e velocidade para correr pelos lados.

Revelado pelo Tacuarembó, Lucas Villalba também teve passagem pela base do Boston River antes de chegar ao Montevideo City Torque. O jovem se destacou e chamou a atenção. Desde janeiro deste ano, atua pelo Nacional. Na atual temporada, soma 43 jogos, quatro gols e nove assistências.

