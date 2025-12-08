Após terminar primeiro ano sem títulos, Abel descarta fim de ciclo no Palmeiras

Treinador encerra 2025 com vices, mas não vê sentido para encerrar o trabalho o e já tem renovação de elenco feita ainda nesta temporada

Foi a primeira temporada completa de Abel no comando alviverde sem levantar uma taça, algo que transforma 2026 automaticamente em um ponto de virada. O treinador tem vínculo até dezembro, mas já comunicou à presidente Leila Pereira sua intenção de seguir no clube.

Acostumado a colecionar conquistas desde que desembarcou no Allianz Parque, Abel Ferreira encerrou 2025 diante de um cenário incomum em sua trajetória no Palmeiras. Dono de dez títulos, líder do ranking de treinadores mais vencedores do clube ao lado de Oswaldo Brandão e há meses buscando a 11ª taça para assumir a liderança isolada, o português terminou o ano acumulando três vice-campeonatos. Foram três, sendo o Paulista, Brasileirão e Libertadores.

Contudo, a relação com parte da arquibancada viveu sua fase mais tensa desde a chegada do técnico justamente neste ano. Muito em função das derrotas para o Corinthians no Paulista e na Copa do Brasil, que abriram espaço para cobranças mais duras. O histórico, porém, mostra que o padrão competitivo segue alto. Afinal, o Verdão manteve a rotina de brigar por títulos em todas as frentes.

Ainda que o último troféu tenha sido o Estadual de 2024, o Palmeiras voltou a decidir competições de peso em 2025 e manteve o ritmo de protagonismo. Para Abel, portanto, não há sentido em discutir uma ruptura.

“Não posso entender como final de ciclo quando você chega a uma final de Libertadores, em seis ir a três para a final, uma para semifinal e outra nas quartas. Não é final de ciclo quando nos últimos cinco ou seis campeonatos (brasileiros) ganhou dois e ficou vice nos outros”, disse Abel, após o jogo contra o Ceará.

A reformulação no Palmeiras já começou em 2025

A reformulação profunda do elenco também influenciou o rendimento do time no ano. O clube contratou 12 jogadores, gastando quase R$ 700 milhões, e abriu espaço com a saída de 16 nomes, entre eles líderes do ciclo recente, como Marcos Rocha e Mayke. Mesmo assim, Abel perdeu peças cruciais no meio do caminho. Paulinho e Lucas Evangelista, contratados para ser pilares, passaram grande parte da temporada afastados por cirurgia e só voltam em 2026.