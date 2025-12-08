Após temporada histórica, Walter renova com o Mirassol e mira Libertadores de 2026

Goleiro, eleito o melhor da posição no Bola de Prata, assina até o fim do próximo ano e afasta qualquer possibilidade de aposentadoria / Crédito: Jogada 10

O Mirassol garantiu uma das notícias mais importantes de sua preparação para 2026. Eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no Prêmio Bola de Prata, Walter seguirá defendendo o clube paulista na próxima temporada, quando a equipe disputará a Libertadores pela primeira vez em sua história. Em entrevista para a ESPN, o arqueiro revelou, em tom de entusiasmo, que o acordo de renovação já está fechado.

“Em primeira mão: renovei contrato com Mirassol. Graças a Deus deu tudo certo. (Renovei) Até o fim do ano (2026). Na sexta-feira já conversamos. Meu empresário resolveu, assinamos, e estou feliz”, anunciou. Aliás, a temporada do Mirassol, que terminou o Brasileirão em um surpreendente quarto lugar, mudou o horizonte do clube e também a rotina do elenco. Assim, Walter reconhece que o próximo calendário será exigente e que o grupo precisará manter concentração total. “Vai ser um ano desafiador para todas equipes. Em janeiro já tem Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores. É focar bem na competição que almejamos. No Brasileiro temos de pensar em permanência, mas está legal. Estamos felizes”, completou. Bem no Mirassol, Walter não descarta aposentadoria Assim, aos 38 anos, o goleiro vive fase de destaque e afirma que ainda está distante de considerar o fim da carreira. Aliás, segundo ele, a vontade de seguir jogando foi até reforçada pelo contraste entre o rebaixamento com o Cuiabá na temporada passada e o momento atual de protagonismo.