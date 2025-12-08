América-MG x São Paulo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG x São Paulo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragemEquipes decidem nesta terça-feira, em Belo Horizonte, quem será o grande campeão da Copa do Brasil Sub-20
América-MG e São Paulo decidem nesta terça-feira (09/12), às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), quem será o grande campeão da Copa do Brasil Sub-20. A partida será em jogo único e o mando de campo foi definido em sorteio. Assim, o Coelho terá a chance de decidir a competição em seus domínios.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV.
Como chega o América-MG
O América-MG aposta no fator casa e na força física de seu elenco para tentar superar o rival paulista. Afinal, a equipe mineira teve uma trajetória sólida até a final, eliminando adversários de peso com um futebol pragmático e eficiente. O Coelho, aliás, se classificou ao vencer o IAPE por 1 a 0, no Independência pelo jogo de ida, e por 5 a 2 no Castelão, em São Luís, no jogo de volta.
Como chega o São Paulo
A campanha do Tricolor na competição conta com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na primeira fase, goleou o Operário AC-MS por 8 a 0. Além disso, a equipe superou o Grêmio nas oitavas de final, com 1 a 1, fora de casa, e 1 a 0, em Cotia. Nas quartas, venceu o Fortaleza, no Presidente Vargas, por 2 a 0, mas perdeu pelo resultado mínimo jogando no CFA Laudo Natel. Por fim, na semifinal passou pelo Atlético-MG, com 3 a 1 no agregado.
AMÉRICA-MG X SÃO PAULO
Final da Copa do Brasil Sub-20 (jogo único)
Data-Hora: 9/12/2025 (terça-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Independência, Belo Horizonte (MG)
AMÉRICA-MG: Lecce; Kappel, Luis Henrique, Luiz Felipe, Thallyson; Kauê Ricardo, Otávio, Jhonatan Lima, Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel. Técnico: João Batista
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney, Pedro Ferreira e Guilherme Reis; Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
Auxiliares: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
