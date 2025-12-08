Allan repete feito de joias do Palmeiras e é eleito a revelação no Bola de Prata

Meia-atacante repete legado de Endrick e Estêvão, confirma ascensão meteórica em 2025 e se firma como nova promessa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras volta a celebrar o surgimento de uma de suas joias. Pela terceira temporada consecutiva, uma Cria da Academia é eleita a revelação do Campeonato Brasileiro no tradicional prêmio Bola de Prata, da ESPN. Depois de Endrick, em 2023, e Estêvão, em 2024, agora é Allan quem assume o protagonismo entre os jovens talentos do país. Habilidoso, canhoto, versátil e com forte capacidade de desequilibrar no meio-campo, Allan carrega características que fazem parte do DNA formador do clube. Aos 21 anos, o jogador viveu em 2025 a sua primeira temporada como profissional, mas teve uma ascensão tão rápida e sólida que fechou o ano como peça importante no esquema de Abel Ferreira.

Allan foi promovido ao time principal logo após a disputa da Copinha. A primeira aparição entre os profissionais aconteceu em 16 de janeiro, no triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Poucos dias depois, recebeu sua primeira oportunidade como titular diante do Novorizontino, mostrando maturidade e presença tática. O primeiro gol veio em 23 de fevereiro, diante do Mirassol, marcando o início de uma trajetória que ganharia força ao longo da temporada. No Brasileirão, Allan disputou 27 partidas e anotou dois gols, além de se destacar pela mobilidade, condução de bola e leitura de jogo. Abel Ferreira, ainda no início do ano, já projetava o sucesso do garoto. “Ainda bem que está conosco, é um menino com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído”, afirmou o técnico.

Joia do Palmeiras já desperta atenção da Europa Mesmo com poucos meses de atuação no time principal, Allan já desperta interesse no mercado internacional. O Palmeiras entende que, mantido o ritmo de evolução, poderá atingir um valor de transferência na casa dos 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 187 milhões, segundo avaliação feita pelo clube em outubro. A cautela, porém, é a palavra de ordem. Afinal, o Palmeiras não tem pressa e acredita que o garoto ainda pode entregar mais dentro de campo antes de qualquer negociação. Enquanto o futuro se desenha com expectativas elevadas, Allan vive o momento. O prêmio de revelação do Brasileirão simboliza não apenas sua consolidação, mas também a continuidade da impressionante sequência do Palmeiras na formação de talentos.