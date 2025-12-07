Zubeldía celebra meta e projeta voos mais altos no Fluminense

Aliás, Zubeldía aproveitou a coletiva para parabenizar jogadores, diretoria e setores internos, reforçando a construção de um projeto sólido. Ele lembrou ainda a contribuição das comissões anteriores e valorizou o suporte silencioso de quem atua nos bastidores. Além disso, o treinador ressaltou o papel decisivo da torcida, que transformou o fim do Brasileirão em uma festa ao ver o time cumprir o objetivo e vencer com gols de ídolos como Ganso e Thiago Silva.

O Fluminense garantiu um dos principais objetivos da temporada ao vencer o Bahia por 2 a 0 no Maracanã e assegurar vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores neste domingo (7). Após a partida, o técnico argentino Luis Zubeldía celebrou a marca e destacou o peso da conquista dentro de sua gestão. Para o treinador, classificar diretamente era uma meta clara desde o início e exigiu, além de trabalho, o engajamento de todo o clube.

O treinador, inclusive, também chamou atenção ao comentar o desempenho e a importância de Thiago Silva dentro e fora de campo. Segundo ele, o zagueiro funciona como referência prática para as novas gerações e entrega, com regularidade, um modelo de como atuar na posição. Zubeldía afirmou que o defensor representa “a perfeição” no ofício e defendeu que categorias de base observem e aprendam diretamente com o que acontece no campo, sem depender apenas de ideias externas.

Além do reconhecimento, o técnico mostrou foco no que vem pela frente e evitou antecipar escolhas para a semifinal da Copa do Brasil. Aliás, quando questionado sobre a possível entrada de Soteldo ou sobre variações táticas, ele preferiu manter o discurso no planejamento e na importância de pensar jogo a jogo. Para Zubeldía, portanto, o calendário apertado não permitiu discussões antecipadas e agora o time precisa descansar e retomar a preparação com atenção total.

Foco na Copa do Brasil

Dessa forma, a vitória contra o Bahia também serviu como demonstração de como o trabalho do treinador começa a consolidar identidade e confiança no elenco. O duelo foi equilibrado até o segundo tempo, quando as mudanças ofensivas desbloquearam o jogo e permitiram que Ganso e Thiago Silva decidissem. O treinador viu na atuação mais um sinal de maturidade e de capacidade de entrega, atributos que ele cobra e também elogia quando aparecem.

Agora, o Fluminense desloca todas as energias para a semifinal contra o Vasco, marcada por tensão e alta competitividade. Zubeldía prefere, nesse momento, manter a serenidade e o método, acreditando que a mesma organização que levou o clube à Libertadores pode levá-lo também à final da Copa do Brasil. A temporada, assim, segue aberta, e o treinador trabalha para seguir transformando metas em conquistas.