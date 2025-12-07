Vitória x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Para o time baiano, só a vitória interessa — e ainda assim não é garantia de permanência na elite. Já o São Paulo busca seguir no G-8

Vitória e São Paulo fazem um dos jogos mais quentes da última rodada do Brasileirão, neste domingo, 7/12. O duelo no Barradão, tem o time da casa em desespero. Afinal, com 42 pontos, o Vitória é o primeiro time dentro do Z4. Assim, a equipe precisa vencer e torcer por tropeço de Santos, Ceará ou Fortaleza para não ser rebaixado. Já o Tricolor Paulista sonha com uma vaga na próxima Libertadores. Para isso, precisa de apenas um empate em Salvador para garantir a oitava colocação e manter o sonho de jogar o torneio continental no ano que vem desde que Fluminense ou Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil.

A Voz dos Esporte transmite este jogo a partir das 14h30. E quando a partida começar, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael comanda a jornada esportiva, que ainda terá Vanderlei Lima nas reportagens e Eduardo Gimenez nos comentários. Não deixe de conferir a cobertura da Voz para esta partida. Assim, não deixe de clicar na arte acima a partir das 14h30.

