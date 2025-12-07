Vitão cumpre promessa no Beira-Rio, mas desconversa sobre futuro no Inter

Após permanência na Série A, zagueiro Vitão atravessou gramado do Beira-Rio de joelhos, mas evitou falar sobre sequência no Inter

Um dos mais emocionados foi o zagueiro Vitão. Ele, inclusive, pagou uma promessa após a partida e atravessou o gramado do Beira-Rio de joelhos. Após a travessia, Vitão desabafou sobre a permanência do Colorado na Série A.

Além de Abel Braga, os jogadores do Internacional também se emocionaram com a permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino , neste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão, muitos atletas do Inter choraram no Beira-Rio.

“Foi uma partida difícil, mas eu não desacreditei em nenhum momento. Não podia os resultados baterem e nós não. Nos entregamos ao máximo por esse clube. Foi plano de Deus nós escaparmos no último jogo. Na parte final fomos recebendo notícias dos outros jogos e esse clube merece ficar”, disse Vitão ao “Premiere”.

Vitão desconversa sobre futuro no Inter

Apesar do Brasileiro ruim do Inter, Vitão terminou a temporada valorizado. Ele tem contrato com o Colorado até o fim de 2026, e deve ser alvo de clubes da Europa e do Brasil na próxima janela de contratações. Na última janela, inclusive, o Flamengo tentou a contratação do jogador. O Rubro-Negro, aliás, segue monitorando a situação de Vitão, assim como o Palmeiras.

Questionado sobre o seu futuro no Inter, Vitão desconversou. No entanto, não garantiu permanência no Colorado.

“Agora estou preparado para descansar minha mente, estou desgastado. Iniciamos ganhando o Gauchão, avançamos na Libertadores e depois as coisas desandaram. Agora vou descansar feliz por ter garantido a permanência”, disse Vitão.