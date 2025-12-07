Veja como foi o primeiro treino do Flamengo no Catar

Atividade aconteceu no início da noite em Doha (início da tarde no Brasil). O Fla estreia na Intercontinental nesta quarta contra o Cruz Azul

No início da noite deste domingo, 7/12, em Doha, no Qatar (início da tarde no horário de Brasília), o Flamengo realizou um treinamento no CT Al Ersaal, que a Croácia usou durante a Copa do Mundo. Foi a primeira atividade dos jogadores no Qatar, preparando-se para o jogo de quarta-feira, contra os mexicanos do Cruz Azul, pelas quartas de final da Copa Intercontinental, também em Doha.

O treino foi leve, apenas para manter os atletas em atividade após as 16 horas de voo do Rio ao Catar. O time chegou por volta das 8h (horário de Brasília) e, antes do trabalho em campo, realizou exercícios na academia.

O Flamengo voltará a treinar na segunda e terça-feira, no mesmo local. Provavelmente, amanhã o treinador Felipe Luís terá todo o elenco à disposição, com a chegada dos quatro jogadores que reforçaram o time sub-30 no empate por 3 a 3 com o Mirassol. São eles: Michael, Everton Araújo, Wallace Yan e Dyogo Alves. O quarteto embarcou neste domingo rumo a Doha em voo comercial, enquanto o restante da delegação viajou em um Boeing fretado no sábado.

Vantagens do Flamengo para o duelo contra o Cruz Azul

Para a partida contra o Cruz Azul, o Flamengo terá alguns diferenciais importantes. Enquanto seus jogadores jogaram pela última vez na vitória sobre o Ceará na quarta-feira e viajaram no sábado, o Cruz Azul disputou um jogo duríssimo pela semifinal do campeonato mexicano contra o Tigres neste sábado e só viaja para o Qatar neste domingo, após ser eliminado. Ou seja, o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro há poucos dias, chega animado, enquanto o Cruz Azul lamenta a eliminação. Além disso, o zagueiro Orozco, um dos principais jogadores do time mexicano, sofreu uma grave lesão contra o Tigres e ficará fora por longo período.

Vale lembrar que o vencedor de Flamengo x Cruz Azul enfrentará os egípcios do Pyramids, campeão africano, que eliminou os campeões da Oceania e da Ásia nas fases preliminares, na semifinal do dia 14. O vencedor dessa partida enfrentará o PSG na final, marcada para o dia 17. Todos os jogos serão disputados no Estádio Ahmad bin Ali.