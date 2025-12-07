Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco se despede do Brasileirão com sete derrotas nos últimos oito jogos

Cruz-Maltino parou de jogar depois de alcançar os 42 pontos, tendo aproveitamento de 12,5% no recorte citado
O Vasco se despediu do Brasileirão 2025 de maneira melancólica. Afinal, após uma excelente fase ao fim de outubro, finalizando tal mês com quatro vitórias seguidas e praticamente livre do rebaixamento, a equipe se desligou e caiu vertiginosamente de produção. Não à toa, terminou a liga nacional com uma incrível goleada sofrida por 5 a 0 diante do Atlético-MG, neste domingo (7/12), pela 38ª e derradeira rodada.

Tal resultado representou, aliás, a sétima derrota nos últimos oito jogos do time na competição. A sequência começou em novembro, em jogo em São Januário, contra o São Paulo. Na ocasião, a equipe de Fernando Diniz não fez má partida, mas perdeu por 2 a 0 graças a falhas individuais.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Atlético-MG: Hugo Moura expulso em despedida melancólica

Na sequência, derrota feia por 3 a 0 para o Botafogo, em clássico no Nilton Santos. Na rodada seguinte, um jogo que acenderia um gigante alerta vermelho em São Januário: derrota por 3 a 1 de virada para o Juventude diante da apaixonada torcida cruz-maltina, que ficou atônita no Caldeirão. Afinal, o Juve encerrou o torneio como segundo pior time, sendo o terceiro pior visitante. Para piorar, lei do ex do craque Nenê.

Sequência de derrotas no Vasco assusta

O Vasco ainda chegaria ao quarto revés consecutivo, ao perder por 2 a 0 para o Grêmio, no Sul. Depois, pintou a quinta, com o 1 a 0 sofrido para o Bahia, na Fonte Nova. O time só parou de tropeçar na rodada seguinte, quando conseguiu uma supergoleada por 5 a 1 sobre o Inter, que quase caiu. Na sequência, derrota por 2 a 0 para o Mirassol em São Januário, irritando os torcedores. E, por fim, para dar adeus de maneira melancólica ao certame, uma goleada por 5 a 0 ficando com um a menos desde o primeiro tempo, graças a nova expulsão de Hugo Moura. Assim, a campanha se encerra com incríveis 19 derrotas – um turno inteiro de revéses.

Não à toa, os jogadores do Vasco se recusaram a dar entrevistas após o apito final na Arena MRV. Agora, a equipe de Diniz se volta para a Copa do Brasil, onde é semifinalista e enfrenta o rival Fluminense. Os jogos serão na quinta-feira (11/12) e no domingo (15/12), ambos no Maracanã. Quem passar pega o vencedor de Cruzeiro e Corinthians, que duelam do outro lado da chave.

 

