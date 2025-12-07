Vasco se despede do Brasileirão com sete derrotas nos últimos oito jogos

Tal resultado representou, aliás, a sétima derrota nos últimos oito jogos do time na competição. A sequência começou em novembro, em jogo em São Januário, contra o São Paulo. Na ocasião, a equipe de Fernando Diniz não fez má partida, mas perdeu por 2 a 0 graças a falhas individuais.

O Vasco se despediu do Brasileirão 2025 de maneira melancólica. Afinal, após uma excelente fase ao fim de outubro, finalizando tal mês com quatro vitórias seguidas e praticamente livre do rebaixamento, a equipe se desligou e caiu vertiginosamente de produção. Não à toa, terminou a liga nacional com uma incrível goleada sofrida por 5 a 0 diante do Atlético-MG , neste domingo (7/12), pela 38ª e derradeira rodada.

Na sequência, derrota feia por 3 a 0 para o Botafogo, em clássico no Nilton Santos. Na rodada seguinte, um jogo que acenderia um gigante alerta vermelho em São Januário: derrota por 3 a 1 de virada para o Juventude diante da apaixonada torcida cruz-maltina, que ficou atônita no Caldeirão. Afinal, o Juve encerrou o torneio como segundo pior time, sendo o terceiro pior visitante. Para piorar, lei do ex do craque Nenê.

Sequência de derrotas no Vasco assusta

O Vasco ainda chegaria ao quarto revés consecutivo, ao perder por 2 a 0 para o Grêmio, no Sul. Depois, pintou a quinta, com o 1 a 0 sofrido para o Bahia, na Fonte Nova. O time só parou de tropeçar na rodada seguinte, quando conseguiu uma supergoleada por 5 a 1 sobre o Inter, que quase caiu. Na sequência, derrota por 2 a 0 para o Mirassol em São Januário, irritando os torcedores. E, por fim, para dar adeus de maneira melancólica ao certame, uma goleada por 5 a 0 ficando com um a menos desde o primeiro tempo, graças a nova expulsão de Hugo Moura. Assim, a campanha se encerra com incríveis 19 derrotas – um turno inteiro de revéses.

Não à toa, os jogadores do Vasco se recusaram a dar entrevistas após o apito final na Arena MRV. Agora, a equipe de Diniz se volta para a Copa do Brasil, onde é semifinalista e enfrenta o rival Fluminense. Os jogos serão na quinta-feira (11/12) e no domingo (15/12), ambos no Maracanã. Quem passar pega o vencedor de Cruzeiro e Corinthians, que duelam do outro lado da chave.