Textor recebe medalha da Câmara Municipal do Rio no Nilton Santos

CEO do clube, Thairo Arruda e os jogadores Marlon Freitas e Savarino também recebem homenagens antes de jogo do Botafogo
Dono da SAF do Botafogo, John Textor recebeu a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, principal honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no gramado do Estádio Nilton Santos. O momento ocorreu antes do duelo contra o Fortaleza neste domingo. O norte-americano se emocionou com a homenagem.

“Para mim isso representa muito. Vim para o Brasil pensando que me envolveria com esporte, futebol, sabia o que era o Botafogo, mas depois aprendi mais sobre como esse clube é especial. Quando a cidade do Rio te abraça, e você sabe que fez alguma diferença, ajudou as pessoas a ter esperança novamente, não é só futebol, é família. Essa medalha é um reconhecimento de todos nós, porque todos nós fizemos isso juntos. Quero dizer algo em português também: Tamos juntos!”, vibrou Textor.

Desde a chegada de John Textor, o Botafogo se tornou competitivo. O americano comprou a SAF em 2022 e, desde então, fez altos investimentos que deram retorno dentro de campo. Afinal, o Alvinegro conquistou o título do Brasileirão e Libertadores em 2024, além de ter disputado o título brasileiro em 2023.

Em 2025, o Botafogo não teve o mesmo sucesso. Contudo, ainda seguiu competitivo. O Glorioso, aliás, fechou o Campeonato Brasileiro com a vaga para pré-Libertadores, já que o Fluminense venceu o Bahia, no Maracanã.

Outras homenagens

Além de Textor, o CEO do clube, Thairo Arruda, também recebeu a homenagem, que é feita a pessoas e instituições de destaque nacional ou internacional. Por fim, Marlon Freitas, Alexander Barboza e Savarino também foram homenageados com Títulos Honoríficos pela “dedicação, desempenho e representatividade dentro e fora de campo”.

“É um sentimento difícil, porque vem na cabeça tudo que fizemos para reconstruir o Botafogo. E ter esse reconhecimento da Câmara do Município é demais para mim, acho que eu não merecia tanto. Temos que fazer muito pelo clube ainda”, disse Thairo.

Botafogo

