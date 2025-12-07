Sport x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Járebaixado e na lanterna, pernambucanos recebem os gaúchos, que naocorrem mais risco algum

Sport e Grêmio encerram, neste domingo (7), as suas participações no Campeonato Brasileiro de 2025. Já rebaixado, o Leão recebe o Tricolor, na Ilha do Retiro, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada da competição. O clube gaúcho, no entanto, ainda precisa confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. O Sport é o lanterna da competição, com 17 pontos. Já o Grêmio é o 11º colocado, com 46 pontos e espera semanter na zona da Sul-Americana.

A Voz do Esporte cobre este duelo. A jornada esportiva começa às 14h30 e terá o comando e a narração de Pedro Gimenez.

Figueiredo Júnior fará os comentários deste Sport x Grêmio. Já Fabio Augusto estará nas reportagens. Confira a cobertura da Voz do Esporte para esta partida. Basta clicar na arte acima a partir das 14h30.