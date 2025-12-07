Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sergio Ramos anuncia saída do Monterrey após queda na semifinal mexicana

Lenda do futebol mundial confirma despedida aos 39 anos e lamenta não entregar o título à torcida; zagueiro marcou oito gols na temporada
A passagem de uma das maiores lendas da defesa mundial pelo futebol mexicano chegou ao fim na noite deste sábado (06/12). Sergio Ramos, ícone do Real Madrid e da Seleção Espanhola, vestiu a camisa do Monterrey pela última vez. A despedida, contudo, teve um sabor amargo. O time perdeu por 3 a 2 para o Toluca e amargou a eliminação na semifinal do Campeonato Mexicano. Logo após o apito final, o zagueiro de 39 anos confirmou que não renovará seu contrato, que termina oficialmente no dia 31 de dezembro de 2025.

O defensor foi direto ao abordar seu futuro na zona mista. Ramos ressaltou que já havia sinalizado sua decisão anteriormente e ratificou o adeus.

“Creio que deixei bastante claro na última semana e obviamente é meu último jogo”, declarou o veterano.

A eliminação encerra um ciclo curto, mas intenso, iniciado em fevereiro deste ano, quando ele desembarcou no México como uma contratação bombástica para elevar o patamar da liga e jogar a Copa do Mundo de Clubes.

Sergio Ramos se pronuncia nas redes sociais

Mais tarde, o jogador utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem carinhosa e sincera aos torcedores. O espanhol expressou tristeza pelo resultado, mas garantiu que deixa o clube com a “consciência tranquila” por ter entregado tudo dentro de campo.

“O maior arrependimento é não poder dar aos torcedores mais uma final, porque eles merecem isso mais do que ninguém”, escreveu Ramos em sua conta no Twitter/X.

Ele também pediu que a equipe aprenda com a derrota e se levante para os próximos desafios.

Apesar da falta de títulos, os números individuais de Sergio Ramos no Monterrey impressionam. O zagueiro atuou em 34 partidas e mostrou seu faro de artilheiro ao marcar oito gols. Essa média ofensiva alta, característica marcante de sua carreira, ajudou o time em momentos cruciais.

Agora, o mercado da bola aguarda os próximos passos do atleta. Livre para negociar a partir de janeiro, Ramos ainda não revelou se buscará um novo desafio ou se a partida em Toluca marcou o ponto final de sua vitoriosa trajetória no futebol profissional.

