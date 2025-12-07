Sergio Ramos anuncia saída do Monterrey após queda na semifinal mexicana

Lenda do futebol mundial confirma despedida aos 39 anos e lamenta não entregar o título à torcida; zagueiro marcou oito gols na temporada / Crédito: Jogada 10

A passagem de uma das maiores lendas da defesa mundial pelo futebol mexicano chegou ao fim na noite deste sábado (06/12). Sergio Ramos, ícone do Real Madrid e da Seleção Espanhola, vestiu a camisa do Monterrey pela última vez. A despedida, contudo, teve um sabor amargo. O time perdeu por 3 a 2 para o Toluca e amargou a eliminação na semifinal do Campeonato Mexicano. Logo após o apito final, o zagueiro de 39 anos confirmou que não renovará seu contrato, que termina oficialmente no dia 31 de dezembro de 2025. O defensor foi direto ao abordar seu futuro na zona mista. Ramos ressaltou que já havia sinalizado sua decisão anteriormente e ratificou o adeus.

“Creio que deixei bastante claro na última semana e obviamente é meu último jogo”, declarou o veterano. A eliminação encerra um ciclo curto, mas intenso, iniciado em fevereiro deste ano, quando ele desembarcou no México como uma contratação bombástica para elevar o patamar da liga e jogar a Copa do Mundo de Clubes. Sergio Ramos se pronuncia nas redes sociais Mais tarde, o jogador utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem carinhosa e sincera aos torcedores. O espanhol expressou tristeza pelo resultado, mas garantiu que deixa o clube com a “consciência tranquila” por ter entregado tudo dentro de campo. “O maior arrependimento é não poder dar aos torcedores mais uma final, porque eles merecem isso mais do que ninguém”, escreveu Ramos em sua conta no Twitter/X.

Ele também pediu que a equipe aprenda com a derrota e se levante para os próximos desafios. Apesar da falta de títulos, os números individuais de Sergio Ramos no Monterrey impressionam. O zagueiro atuou em 34 partidas e mostrou seu faro de artilheiro ao marcar oito gols. Essa média ofensiva alta, característica marcante de sua carreira, ajudou o time em momentos cruciais. Agora, o mercado da bola aguarda os próximos passos do atleta. Livre para negociar a partir de janeiro, Ramos ainda não revelou se buscará um novo desafio ou se a partida em Toluca marcou o ponto final de sua vitoriosa trajetória no futebol profissional.