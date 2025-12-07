Sampaoli vê ano difícil e projeta Atlético em “alto nível” em 2026

Argentino também fala sobre reformulação significativa do elenco para próxima temporada, sob as orientações do treinador / Crédito: Jogada 10

Sampaoli destacou a goleada sobre o Vasco neste domingo (7), na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico argentino fez questão de comentar sobre a temporada em baixa do time. Fora isso, ele já começa elaborar o planejamento para 2026 e já pensa nas contratações para disputar o ano em alto nível. “Foi um ano difícil, mas a gente sabia disso. Tentamos que o time tenha regularidade. O objetivo era, em algum momento, salvar o rebaixamento, em algum momento, classificar a Sul-Americana. Jogamos uma final de um torno internacional. Lamentavelmente, a gente perdeu. Era um jogo no qual merecíamos mais. Eu acho que o balanço, em geral, para mim, fechar o ano assim é muito bom para preparar melhor o ano que vem. Não tem muito tempo para treinar de alguma forma, então espero que o ano que vem o time esteja o mais alto possível”, declarou Sampaoli em coletiva.

Dessa forma, o time de Jorge Sampaoli termina o Brasileirão na 11ª posição, com 48 pontos, garantindo vaga na Sul-Americana 2026. Em 19 jogos dentro de casa, o Galo venceu nove, empatou oito e foi superado duas vezes. Em 2026, o Atlético terá no calendário o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Reforços O treinador argentino também foi questionado sobre reforços. Ele não revelou nomes que interessa ao Galo, mas fez questão de pontuar quer “jogadores diferenciados”. “O importante é que cheguem jogadores que nos deem a possibilidade de salto qualitativo que o time merece. Em qualquer posição, mas terão que ser jogadores nos quais se possa confiar que vão trocar o rendimento do time em relação a este ano. Tem que ser jogadores diferenciados, que façam a diferença em relação a essa camiseta”, afirmou. “O mais importante é que o clube, a SAF e os jogadores que estejam aqui saibam que há uma grande pressão popular para que o time esteja entre os quatro primeiros lugares. Para isso, seguramente, o clube revisará e tratará de melhorar o tema de contratações, de chegada de jogadores. Que possam dar ao clube essa possibilidade. Porque, na realidade, o futebol é dos jogadores. Não é tanto do treinador”, continuou.

Ainda sobre a questão de reforços, Sampaoli evitou, inclusive, dar nomes de pilares da equipe para o ano que vem. “Temos que analisar muito bem cada posição para ver qual é a base que o time tem para o ano que vem. Dar nomes é um pouco apressado, porque podemos ter saídas e entradas em diferentes posições”, disse. Além disso, Sampaoli afirma que deseja reduzir a idade média do elenco para a próxima temporada. E disse que os melhores times do mundo tem uma idade média de 26/27 anos.

“Sim, sim, é uma preocupação (rejuvenescer o elenco). Os times tops do mundo atualmente, para a intensidade em que se joga, precisa ter uma média de 26, 27 anos. Essa é a idade que normalmente os melhores times do mundo têm”, cravou. Galo terá três times Sampaoli também falou sobre como está o andamento do projeto para a próxima temporada por conta do Mineiro, Brasileirão e Sul-Americana.