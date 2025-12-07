Rossi elogia garotada do Flamengo após empate com Mirassol

Rossi elogia garotada do Flamengo após empate com MirassolGoleiro rubro-negro conversou com a "Flamengo TV" no desembarque em Doha, no Catar
O Flamengo chegou no Catar para disputar a Copa Intercontinental. A delegação rubro-negra desembarcou neste domingo (7), por volta das 8h30 (de Brasília), em Doha, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruz Azul, do México, dia 10. Na chegada, contudo, o tema foi outro. Afinal, enquanto o time principal viajava, o Sub-20 empatou com o Mirassol por 3 a 3, no Maião, pela última rodada do Brasileirão.
“Muito feliz por ter chegado (em Doha, no Catar). Só chegamos aqui porque conquistamos o que conquistamos. Vamos para essa competição da melhor maneira. Muito feliz por ter conquistado o Brasileirão com antecedência. Quero deixar os parabéns para o time que jogou ontem contra o Mirassol. Não vimos o jogo, mas vimos os lances. Foi muito bom para os meninos”, disse o goleiro em entrevista à “Flamengo TV”.
O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17.
“Agora é só pensar na quarta. Temos uma decisão. Temos tempo para descansar e nos preparar para o jogo. Nosso principal objetivo era Libertadores e Brasileirão, mas só chega aqui quem ganha a Libertadores. Muito feliz por disputar essa competição (Copa Intercontinental). Acreditamos que tudo pode dar certo”, afirmou o goleiro Rossi.
