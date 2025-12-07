Rossi elogia garotada do Flamengo após empate com Mirassol

O Flamengo chegou no Catar para disputar a Copa Intercontinental. A delegação rubro-negra desembarcou neste domingo (7), por volta das 8h30 (de Brasília), em Doha, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruz Azul, do México, dia 10. Na chegada, contudo, o tema foi outro. Afinal, enquanto o time principal viajava, o Sub-20 empatou com o Mirassol por 3 a 3, no Maião, pela última rodada do Brasileirão.

“Muito feliz por ter chegado (em Doha, no Catar). Só chegamos aqui porque conquistamos o que conquistamos. Vamos para essa competição da melhor maneira. Muito feliz por ter conquistado o Brasileirão com antecedência. Quero deixar os parabéns para o time que jogou ontem contra o Mirassol. Não vimos o jogo, mas vimos os lances. Foi muito bom para os meninos”, disse o goleiro em entrevista à “Flamengo TV”.