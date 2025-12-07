Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rossi elogia garotada do Flamengo após empate com Mirassol

Rossi elogia garotada do Flamengo após empate com Mirassol

Goleiro rubro-negro conversou com a "Flamengo TV" no desembarque em Doha, no Catar
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo chegou no Catar para disputar a Copa Intercontinental. A delegação rubro-negra desembarcou neste domingo (7), por volta das 8h30 (de Brasília), em Doha, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruz Azul, do México, dia 10. Na chegada, contudo, o tema foi outro. Afinal, enquanto o time principal viajava, o Sub-20 empatou com o Mirassol por 3 a 3, no Maião, pela última rodada do Brasileirão.

“Muito feliz por ter chegado (em Doha, no Catar). Só chegamos aqui porque conquistamos o que conquistamos. Vamos para essa competição da melhor maneira. Muito feliz por ter conquistado o Brasileirão com antecedência. Quero deixar os parabéns para o time que jogou ontem contra o Mirassol. Não vimos o jogo, mas vimos os lances. Foi muito bom para os meninos”, disse o goleiro em entrevista à “Flamengo TV”.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17.

“Agora é só pensar na quarta. Temos uma decisão. Temos tempo para descansar e nos preparar para o jogo. Nosso principal objetivo era Libertadores e Brasileirão, mas só chega aqui quem ganha a Libertadores. Muito feliz por disputar essa competição (Copa Intercontinental). Acreditamos que tudo pode dar certo”, afirmou o goleiro Rossi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar