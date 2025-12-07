Rogério Ceni desabafa após derrota e pede mudanças no Bahia para 2026

“Precisamos tentar um time um pouco mais forte, fisicamente. Temos um time técnico, mas ainda mais fraco que a maioria dos demais. Sofremos um pouco nesse sentido. Temos que melhorar nossa campanha fora de casa. É natural que aconteça uma outra chegada, uma ou outra saída. Mas mentalmente temos que ser mais fortes. Fraquejamos mentalmente em alguns momentos e tínhamos que ser mais fortes. Se achar que ficar em 5º, 6º ou 7º é para ficar sempre satisfeito, temos exemplos este ano”, disse o treinador.

O Bahia perdeu a chance de se classificar de forma direta para Libertadores de 2026, mas perdeu para o Fluminense, neste domingo (7), no Maracanã , pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni foi enfático ao admitir uma fraqueza psicológica do elenco na reta final do torneio e pediu mudanças para a próxima temporada.

“É um misto de sentimentos. Frustrante no sentido da possibilidade de chegar a quinta vaga e mostra um Campeonato Brasileiro muito nivelado, muito difícil, que a cada ano temos que olhar e tentar enxergar o que precisa para o próximo ano. Tentar fazer esse time cada vez mais forte”, revelou o comandante.

“Time mais forte”

O treinador também comentou sobre as contratações para a temporada 2026. Rogério aproveitou para mandar um recado para a diretoria.

“O Inter, 5º ano passado, acabou em 15º se não me engano. Fortaleza em 4º ano passado, infelizmente chegando em uma queda. Futebol brasileiro é muito dinâmico, então temos que pensar desde já como tornar esse time mais forte e competitivo em 2026. É um ano que começa em janeiro, no nosso caso pré-Libertadores em fevereiro e intercalada com Brasileiro. A gente vai ter que reforçar bem nosso time, porque é um jogo difícil no fim de semana e outro eliminatório no meio de semana”.

O Bahia terminou o Brasileirão 2025 com a 7ª posição e 60 pontos somados. Apesar de não ter a vaga direta, na próxima temporada, o Esquadrão vai disputar a Pré-Libertadores, para se classificar em definitivo para a competição continental.