Prêmio Brasileirão 2025: onde assistir, data e horário

CBF volta a realizar evento após quatro anos, no Rio de Janeiro. Bola de Prata da ESPN também promove premiação; saiba detalhes / Crédito: Jogada 10

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, a CBF realizará nesta segunda-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro, o Prêmio Brasileirão 2025. O evento ocorreu pela última vez em 2021 e seu retorno simboliza o objetivo da entidade de parabenizar os destaques do ano, em uma celebração ao futebol brasileiro. Haverá transmissão do Sportv e também pelo Youtube da CBF. A cerimônia anunciará os eleitos para a Seleção do Brasileirão Betano 2025 e do Brasileirão Feminino A1 e os vencedores das premiações de Craque, Revelação e Melhor Treinador de cada campeonato. A escolha passa pelo votação de treinadores e capitães das equipes participantes, bem como por jornalistas de todo o país.

Haverá também a premiação para o artilheiro e os ganhadores do Gol Mais Bonito, que serão decididos em votação popular. Além disso, o melhor quarteto de arbitragem do país (árbitro central, dois árbitros assistentes e árbitro de vídeo). A cerimônia fará ainda uma homenagem aos vencedores dos demais campeões brasileiros nesta temporada (Séries B, C e D e Brasileirões Femininos A2 e A3). Bola de Prata da ESPN Assim como a ESPN Bola de Prata também ocorrerá, nesta segunda-feira (8), os melhores do futebol nacional em 2025, a partir das 12h, na capital paulista. Além da transmissão da ESPN e do Disney+, A Xsports exibirá a premiação, o que colocará o evento em TV aberta pela primeira vez. Na edição deste ano, a principal premiação do futebol brasileiro terá como tema “paixão não tem game over”. O lema faz referência ao entretenimento que o futebol proporciona a todos os torcedores do Brasil, unindo o jogo de campo com a diversão.