Porto faz valer favoritismo contra Tondela e amplia frente na liderança do Português

Dragões vencem por 2 a 1 fora de casa e se distanciam na tabela, cinco pontos a mais que o Sporting. o segundo colocado

Com o resultado, os Dragões continuam na primeira posição, com 37 pontos — cinco a mais que o Sporting, vice-líder. O Tondela, por outro lado, ocupa apenas a 16ª posição da tabela, com apenas nove somados.

O Porto se distanciou na liderança do Campeonato Português. Neste domingo (7/12), a equipe derrotou por 2 a 0 o Tondela, pela 14ª rodada. Saiu e William Gomes anotaram os gols no Estádio João Cardoso, no Distrito de Viseu.

Os portistas voltam a campo na próxima quinta-feira |(11), quando recebe o sueco Malmo pela sexta rodada da Liga Europa. O jogo será às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Tondela visita o Nacional no sábado (13), às 12h30, no Estádio da Madeira, em Funchal.

Porto faz ajustes no segundo tempo

Após um fraco aproveitamento ofensivo na primeira etapa, o Porto voltou para o segundo tempo com intensidade máxima e não demorou a abrir o placar. Logo aos três minutos, Rodrigo Mora cobrou escanteio pela esquerda, a defesa afastou mal e o goleiro deixou escapar a bola. No rebote, Saiu apareceu com oportunismo, finalizou firme e fez a rede balançar, colocando os visitantes em vantagem.

A pressão não deu trégua. Apenas um minuto depois, o goleiro Bernardo Fontes tentou sair jogando, mas se atrapalhou e perdeu a posse. William Gomes, atento ao erro, interceptou com rapidez e, mostrando frieza diante da meta, ampliou o placar para o Porto. Em menos de cinco minutos, a equipe já havia construído uma vantagem sólida, mudando completamente o rumo da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.