Paulinho toma decisão sobre futuro no Mirassol para 2026

Diretor executivo no Mirassol, Paulinho garantiu que permanece no Mirassol em 2026. O ex-volante foi especulado para ser dirigente no Corinthians, clube onde se destacou como jogador. O Leão Caipira, aliás, foi a surpresa do Brasileirão neste ano, terminando na quarta colocação logo na sua estreia na elite nacional, além de garantir vaga direta na Libertadores.
“Continuo. Tive, realmente, alguns convites recentes, mas minha vida sempre aconteceu de uma forma muito natural. Quando chegar esse momento, se chegar esse momento, daqui a quatro ou cinco anos, não sabemos porque o futebol é dinâmico. Mas o que mais prezo na minha vida é a gratidão. O Mirassol abriu as portas para que eu pudesse mostrar o meu trabalho como diretor executivo. Isso vale mais que um contrato assinado. Hoje encerramos um ciclo importante na competição, mas segue o planejamento. Eles me fizeram o cara que me tornei esse ano”, disse Paulinho à “TS Rádio”.
Paulinho chegou a recusar convites de Santos e Sport ao longo de 2025. No entanto, ele seguirá como homem forte do futebol do time do interior paulista. Além disso, ele foi um dos responsáveis pela montagem e coordenação da equipe na histórica campanha no ano de centenário do clube.
Depois que se aposentou, em 2024, Paulinho mergulhou nos estudos e recebeu apoio de profissionais gabaritados, como Thiago Scuro (diretor de futebol do Monaco, da França), Edu Gaspar (ex-Arsenal e seleção brasileira, e hoje diretor global do Nottingham Forest) e Pedro Martins (ex-Santos, Botafogo, Vasco e Cruzeiro).
