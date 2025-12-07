Neymar é homenageado na Vila por marca de 150 gols e recebe coro de “Fica”

Em noite de tensão por permanência na Série A, ídolo é celebrado pela marca histórica e recebe apelo emocionado da torcida

A cerimônia ocorreu minutos antes do início da partida decisiva, já que o Santos precisa ao menos de um empate para evitar o segundo rebaixamento de sua história. Mesmo em meio ao clima tenso, o estádio parou para reverenciar o camisa 10.

A tarde de tensão na Vila Belmiro ganhou contornos emocionantes antes da bola rolar para Santos e Cruzeiro , pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda vivendo dias de incerteza sobre seu futuro, Neymar foi homenageado pelo clube com uma placa comemorativa pelos 150 gols marcados com a camisa alvinegra, marca que o consagrou como um dos maiores artilheiros da história recente do Peixe.

A placa foi entregue por sua esposa e por sua filha, em um gesto que reforçou a carga afetiva do momento. Em seguida, Neymar pegou o microfone e discursou diante de uma Vila lotada, agradecendo o carinho recebido desde sua formação na base até o retorno ao clube.

“Foi um privilégio viver tudo isso com vocês e sentir esse amor durante todos esses anos”, disse o atacante, bastante emocionado.

Fica Neymar

Ao término da fala, Neymar caminhou em direção ao túnel de acesso aos vestiários e foi acompanhado por um forte coro que tomou o estádio: “Fica Neymar!”. A manifestação da torcida se repetiu por vários segundos e ecoou por todo o estádio, em clara mensagem para que o ídolo permaneça no clube.

A permanência do jogador, porém, ainda está indefinida. Com contrato até o fim de 2025, Neymar e sua equipe devem discutir o futuro somente após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Internamente, há a sensação de que a manutenção do Santos na Série A pode facilitar uma possível renovação. Ao menos, estender sua estadia no clube para a próxima temporada.