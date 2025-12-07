Neymar, após vaga à Sul-Americana: “Meu coração é sempre do Santos”

Peixe entra na rodada com risco de cair, faz 3 a 0 e termina em 12º, garantindo vaga na Sula. Mas Ney, ovacionado, não garante se fica em 2026

Antes do jogo, Neymar recebeu homenagem pelos 50 gols e foi ovacionado pela torcida, que pediu para ele ficar. Depois, durante a partida, desfilou qualidade nos passes e ajudou o time a vencer o Cruzeiro (que entrou com reservas) por 3 a 0 . O Peixe, que poderia ter sido rebaixado em caso de derrota, com este triunfo não apenas escapou como saltou para o 12º lugar e garantiu vaga na Sul-Americana. Nada mal para uma temporada tão complicada.

No fim da partida, Neymar — que jogou os 90 minutos — ouviu novamente o coro de “Fica, fica!”. Mas, ao responder a uma pergunta da reportagem, não disse se permanecerá no clube em 2026.

“Não sei. Sinceramente, não sei. Pedi pra que esperasse esses jogos, esperasse esse final de campeonato. Eu quero ganhar uma semana aqui, pelo menos,dar uma viajada. Esquecer o futebol, depois eu vou pensar. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. E sempre vou deixar o Santos em primeiro lugar.”

Neymar diz que ficou mal mentalmente: “No zero”

Sobre a campanha irregular do Peixe, Neymar não escondeu o alívio por conseguir ajudar o time a terminar em uma posição que garante participação em competição continental.

“A gente conseguiu, de alguma forma, jogar o nosso futebol na reta final. Enfrentamos as melhores equipes do campeonato. Então, todo mundo está de parabéns pelo esforço. Mas o Santos merece muito mais. Merece estar no topo. Eu vim pra isso, pra tentar ajudar o Santos da melhor maneira possível”.