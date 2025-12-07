Marcelo Teixeira: “Para 2026, seguiremos com a comissão técnica e queremos Neymar”Presidente do Santos analisa 2025, diz que não ficou satisfeito, mas que houve evolução — e que, para 2026, tudo será diferente
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reconheceu publicamente os erros na temporada e assumiu total responsabilidade pelo desempenho do time em 2025. Ele destacou, porém, que a estruturação da direção de futebol e a evolução da comissão técnica permitiram ao clube reagir nas rodadas finais e evitar o rebaixamento. Para Marcelo Teixeira, não há motivos para comemoração porque o Santos deveria estar sempre no topo da tabela.
“Eu conheço o tamanho e a grandeza do Santos. Um clube como o Santos não pode entrar nas últimas rodadas brigando contra o rebaixamento. Deve disputar sempre o topo das principais competições nacionais”, disse.
Para 2026, Teixeira aponta um cenário mais promissor, com continuidade da comissão técnica e planejamento antecipado.A reformulação do elenco seguirá como prioridade, assim como a integração mais organizada de jovens da base
“Para 2026, porém, existe uma perspectiva muito positiva: mantivemos a comissão técnica, consolidamos uma filosofia de trabalho e já estamos planejando a próxima temporada com profissionais comprometidos com o projeto”, disse.
Marcelo Teixeira e o futuro de Neymar
Ele relatou ainda um encontro no vestiário com membros da comissão técnica, Alexandre Marcos, e o pai de Neymar, que foi cumprimentar os jogadores. Embora a conversa não tivesse como foco inicial a renovação do atacante, ficou acertado um encontro nesta semana para discutir o futuro do atleta. A diretoria informou que o departamento médico e a comissão técnica detalharão o procedimento cirúrgico e o cronograma de recuperação de Neymar.
“Queremos a permanência do Neymar. A nossa expectativa e o nosso desejo é que Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026.
Quando jornalistas disseram que o time só conseguia reagir quando tinha Neymar em campo, Teixeira disse que o craque faz diferença em qualquer equipe, mas que os outros atletas têm qualidade. Apesar disso, ele reconheceu a necessidade de ajustes na equipe para 2026. Ele lembrou que o Santos investiu para trazê-lo e que o período de adaptação era esperado, apesar da nova questão clínica. Segundo o departamento médico, é possível realizar o reparo necessário e mantê-lo nas competições de 2026.
O presidente afirmou que nova reformulação ocorrerá, assim como em anos anteriores, diante da necessidade de reequilibrar o clube após o rebaixamento de 2023. Com quatro competições no calendário de 2026 e um estadual mais difícil já em janeiro, o Santos optou por adiar a pré-temporada nos Estados Unidos para priorizar a montagem do elenco.
Ele concluiu reforçando que 2024 foi fundamental para consolidar a comissão técnica e que 2025, embora tenha cumprido objetivos, ficou aquém das expectativas do clube e da torcida. Com a continuidade da comissão e planejamento imediato, a direção pretende evitar erros e preparar uma temporada mais competitiva em 2026.