Marcelo Teixeira: “Para 2026, seguiremos com a comissão técnica e queremos Neymar”

Presidente do Santos analisa 2025, diz que não ficou satisfeito, mas que houve evolução — e que, para 2026, tudo será diferente / Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reconheceu publicamente os erros na temporada e assumiu total responsabilidade pelo desempenho do time em 2025. Ele destacou, porém, que a estruturação da direção de futebol e a evolução da comissão técnica permitiram ao clube reagir nas rodadas finais e evitar o rebaixamento. Para Marcelo Teixeira, não há motivos para comemoração porque o Santos deveria estar sempre no topo da tabela. “Eu conheço o tamanho e a grandeza do Santos. Um clube como o Santos não pode entrar nas últimas rodadas brigando contra o rebaixamento. Deve disputar sempre o topo das principais competições nacionais”, disse.

Para 2026, Teixeira aponta um cenário mais promissor, com continuidade da comissão técnica e planejamento antecipado.A reformulação do elenco seguirá como prioridade, assim como a integração mais organizada de jovens da base “Para 2026, porém, existe uma perspectiva muito positiva: mantivemos a comissão técnica, consolidamos uma filosofia de trabalho e já estamos planejando a próxima temporada com profissionais comprometidos com o projeto”, disse. Marcelo Teixeira e o futuro de Neymar Ele relatou ainda um encontro no vestiário com membros da comissão técnica, Alexandre Marcos, e o pai de Neymar, que foi cumprimentar os jogadores. Embora a conversa não tivesse como foco inicial a renovação do atacante, ficou acertado um encontro nesta semana para discutir o futuro do atleta. A diretoria informou que o departamento médico e a comissão técnica detalharão o procedimento cirúrgico e o cronograma de recuperação de Neymar. “Queremos a permanência do Neymar. A nossa expectativa e o nosso desejo é que Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026.