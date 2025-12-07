Mano revela ter reunião marcada com futura direção do Grêmio

Em fim de contrato com o Grêmio, técnico Mano Menezes tem futuro indefinido no clube e deve ter situação resolvida nesta semana

Com contrato até o fim de 2025, Mano ainda tem situação indefinida no Gremio. O Tricolor está passando por uma transição de gestão e o presidente eleito, Odorico Roman, assume o clube nesta segunda-feira (8). Assim, Mano Menezes revelou já ter uma reunião marcada com a futura direção do clube gaúcho.

Apesar da temporada irregular, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro deixando uma boa impressão com a goleada por 4 a 0 sobre o Sport , neste domingo (7), em Recife. O resultado, inclusive, garantiu o Tricolor na Copa Sul-Americana de 2026 No entanto, este pode ter sido o último jogo de Mano Menezes no comando do clube.

“O que eu posso dizer é que sábado, antes de sairmos com a delegação para cá, eu recebi um telefonema de uma pessoa importante da direção, que disse que vamos conversar na terça-feira ou na quarta-feira. A qualquer lado vamos conversar. Temos certamente uma relação de respeito”, disse Mano Menezes em coletiva de imprensa.

Futura direção do Grêmio sondou estrangeiro

Felipão, coordenador técnico do Grêmio e que seguirá no clube em 2026, já falou publicamente sobre a preferência pela permanência de Mano. No entanto, na última semana a imprensa gaúcho noticiou que a nova direção do clube sondou a situação do português Luís Castro, ex-Botafogo e atualmente sem clube.

“O futebol exige coisas mais profundas, como o trabalho, a maneira como ele é executado, as coisas que você constrói. Elas ainda oscilam em determinados momentos. Você tem que entender as oscilações, entender o porquê, procurar entender o porquê. Porque essas análises são fundamentais para você fazer certo na temporada que vem. Então, tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras e sei interpretar os silêncios”, completou Mano Menezes sobre a sua situação no Tricolor.

Com a vitória sobre o Sport, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação, com 49 pontos.