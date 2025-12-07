Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano revela ter reunião marcada com futura direção do Grêmio

Mano revela ter reunião marcada com futura direção do Grêmio

Em fim de contrato com o Grêmio, técnico Mano Menezes tem futuro indefinido no clube e deve ter situação resolvida nesta semana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar da temporada irregular, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro deixando uma boa impressão com a goleada por 4 a 0 sobre o Sport, neste domingo (7), em Recife. O resultado, inclusive, garantiu o Tricolor na Copa Sul-Americana de 2026 No entanto, este pode ter sido o último jogo de Mano Menezes no comando do clube.

Com contrato até o fim de 2025, Mano ainda tem situação indefinida no Gremio. O Tricolor está passando por uma transição de gestão e o presidente eleito, Odorico Roman, assume o clube nesta segunda-feira (8). Assim, Mano Menezes revelou já ter uma reunião marcada com a futura direção do clube gaúcho.

“O que eu posso dizer é que sábado, antes de sairmos com a delegação para cá, eu recebi um telefonema de uma pessoa importante da direção, que disse que vamos conversar na terça-feira ou na quarta-feira. A qualquer lado vamos conversar. Temos certamente uma relação de respeito”, disse Mano Menezes em coletiva de imprensa.

Futura direção do Grêmio sondou estrangeiro

Felipão, coordenador técnico do Grêmio e que seguirá no clube em 2026, já falou publicamente sobre a preferência pela permanência de Mano. No entanto, na última semana a imprensa gaúcho noticiou que a nova direção do clube sondou a situação do português Luís Castro, ex-Botafogo e atualmente sem clube.

“O futebol exige coisas mais profundas, como o trabalho, a maneira como ele é executado, as coisas que você constrói. Elas ainda oscilam em determinados momentos. Você tem que entender as oscilações, entender o porquê, procurar entender o porquê. Porque essas análises são fundamentais para você fazer certo na temporada que vem. Então, tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras e sei interpretar os silêncios”, completou Mano Menezes sobre a sua situação no Tricolor.

Com a vitória sobre o Sport, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação, com 49 pontos.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar