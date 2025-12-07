Jardim analisa a escolha por um time B do Cruzeiro na derrota para o Santos

Técnico do Cruzeiro resguarda toitulares para a semifinal da Copa do Brasil e diz que o time-B desencaixou após o primeiro gol

Appos a derrota do Cruzeiro para o Santos,por 3 a 0 na Vila Belmiro, Leonardo Jardim analisou a derrota,lembrando que o desentrosamento acabou sendo determinantepara o tme,depois delevar oprimeiro gol,não conseguir se recuperar.

“Nós estivemos bem atle levar o primeiro gol. Depois que levamos o 1 a 0, a equipe se perdeu um pouco, sofrendo outro gol no segundo tempo. Não é fácil mudar 11 jogadores e esperar que todos mostrem rendimento. Muitos desses jogadores são importante e relavantes, que eram titulares no Mineiro. João Marcelo, Wallace, Gabigol, Eduardo e Fagner. Mas, como é uma equipe que não joga muito junta e não tem tanta dinâmica, é sempre difícil.

Ele comentou sua opção de usar reservas e jogadores da sub-20, ressaltando que a prioridade era descansar os titulares para o difícil confronto pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Não havia outra forma, devido à responsabilidade do jogo contra o Corinthians: um garoto e 11 jogadores tinham que se apresentar bem, mostrar a melhor versão e sermos competitivos. Nossos torcedores compraram todos os ingressos, a Mineirão ficou cheio, e fizemos um bom jogo, mostrando nossa capacidade. O Corinthians é uma camisa pesada. Eles não ganharam o Paulista, e o jogo será 50 a 50 entre duas grandes equipes.

Jardim no Cruzeiro para 2026?

E afinal, para 2026, HJardim renovaráo contrato? Jardim desconversou.