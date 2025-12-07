Inter vence, resultados paralelos ajudam e escapa do rebaixamento

Inter vence, resultados paralelos ajudam e escapa do rebaixamentoNo Beira-Rio, o Inter fez 3 a 1 no Red Bull Bragantino e, com as derrotas de Fortaleza e Ceará, garantiu a permanência na Série A do Brasileiro
Com drama, o Internacional garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, no Beira-Rio, os resultados paralelos ajudaram e o clube gaúcho se livrou do rebaixamento na última rodada da competição.
Em resumo, Mercado, Alan Patrick e Carbonero marcaram para o Internacional, enquanto John John descontou para o Red Bull. Além disso, Ceará e Fortaleza perderam e acabaram rebaixados. Afinal, o Colorado subiu para a 16ª colocação, com 44 pontos, um ponto a mais que o adversários cearenses.
Inter demora para entrar no jogo
Apesar da urgência da vitória, o Inter não começou bem a partida no Beira-Rio. O time gaúcho até tentou pressionar o Red Bull, mas não teve qualidade e efetividade para criar oportunidades de gols. Assim, a primeira finalização do jogo só aconteceu aos 16′, quando Aguirre recebeu pela direita e chutou forte, mas para fora.
O Red Bull Bragantino, por outro lado, tentava sair nos contra-ataques e até conseguia chegar com perigo perto da área adversária. No entanto, errou muito na conclusão das jogadas e pouco ameaçou o gol de Rochet.
Na reta final do primeiro tempo, o Inter, enfim, conseguiu fazer uma pressão maior sobre o Red Bull. Aos 32′ Bruno Gomes aproveitou uma sobra e finalizou forte na trave. No rebote, Mercado mandou para fora. Pouco depois, Vitão, de cabeça, também mandou por cima do gol.
Segundo tempo agitado no Beira-Rio
O drama do Inter diminiu logo no começo do segundo tempo. Aos 4′, Mercado finalizou uma sobra de dentro da área, Cleiton falhou, e o Inter abriu o placar sobre o Red Bull Bragantino. Naquele momento, inclusive, o Inter já saia da zona de rebaixamento. No entanto, o Fortaleza chegou a empatar com o Botafogo e voltou a empurrar o Inter para o z4.
Mas, aos 32′, Alan Patrick, de pênalti, fez 2 a 0 para o Internacional, que saiu novamente da zona de rebaixamento. Pouco depois, ainda deu tempo para Carbonero ampliar.
No fim, Jhon John ainda descontou para o Red Bull, mas nada que diminuísse a festa do Inter no Beira-Rio pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
INTERNACIONAL X BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e hora: 07/12/2025, às 18h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público presente:
Público pagante:
Renda:
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabéi; Alan Rodríguez, Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero, 25’/2ºT) e Borré (Ricardo Mathias, 25’/2ºT). Técnico: Abel Braga.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Fernando, 28’/2ºT), Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Eric Ramires, 28’/2ºT), Eduardo Sasha (Vinicinho, 17’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Gols: Mercado, 4’/2ºT (1-0), Alan Patrick, 31’/2ºT (2-0), Carbonero, 35’/2ºT (3-0), Jhon Jhon, 42’/2ºT (3-1)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Victor Hugo Imazú (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartão Amarelo: Alan Patrick (INT), Jhon Jhon, Eduardo Sasha e Isidro Pitta (RBB)
Cartão Vermelho: