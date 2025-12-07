Hojlund marca duas vezes, Napoli supera Juventus e reassume liderança da Sperie A

Hojlund marca duas vezes, Napoli supera Juventus e reassume liderança da Sperie ATime do Sul da Bota vence por 2 a 1 em seus domínios e empata em pontos com a Inter de Mião
O Estádio Diego Armando Maradona foi palco de um duelo vibrante entre Napoli e Juventus. A equipe de Antonio Conte derrotou a Juventus por 2 a 1 neste domingo (7/12) e voltou ao topo da Serie A, igualando-se em pontos à Internazionale. O protagonista da partida foi Rasmus Højlund, que marcou os dois gols dos napolitanos e mostrou estar reencontrando sua melhor forma.
Com o resultado, o Napoli alcança 30 pontos e reassume a liderança da Serie A, lado a lado com a Inter. Já a Juventus, que mostrou competitividade mas falhou em momentos cruciais, permanece na sétima posição, distante da briga pelo título.
O jogo
O jogo começou intenso, com o Napoli impondo ritmo desde os primeiros minutos. Logo aos 6’, David Neres fez jogada individual pela direita, deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro para Højlund, que não desperdiçou a chance e abriu o placar. A Juventus, comandada por Luciano Spalletti — técnico que conhece bem o estádio onde conquistou o Scudetto histórico com o Napoli — tentou responder. Francisco Conceição e Kenan Yildiz foram os mais ativos, mas esbarraram na defesa sólida dos anfitriões.
No segundo tempo, Spalletti mexeu na equipe e lançou Jonathan David, tornando os visitantes mais agressivos. A pressão surtiu efeito: em jogada bem trabalhada, Yildiz recebeu de McKennie e finalizou com precisão, empatando o duelo. O gol deu novo ânimo à Juventus, que chegou a dominar o meio-campo por alguns minutos. Mas o Napoli não se intimidou. Aos 33′, Neres voltou a ser decisivo: driblou pela ponta e cruzou para a área. Kalulu tentou cortar, mas desviou mal, e Højlund apareceu novamente para selar o triunfo napolitano.
O jogo foi intenso e marcado por alternância de domínio, mas a eficiência ofensiva do Napoli fez a diferença. A vitória reforça a boa fase da equipe na Série A e aumenta a pressão sobre a Juventus, que segue oscilando na temporada.
