Ganso e Thiago Silva decidem, Fluminense vence o Bahia e se garante no G5 do Brasileirão

Ganso e Thiago Silva decidem, Fluminense vence o Bahia e se garante no G5 do BrasileirãoCom o resultado, o Tricolor está na fase de grupos da próxima edição da Libertadores, enquanto o Esquadrão terá pela frente os playoffs
Em um confronto equilibrado, o Fluminense bateu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro das quatro linhas, Paulo Henrique Ganso saiu do banco de reservas para anotar um golaço ao tirar Ronaldo de cavadinha. Já Thiago Silva ampliou, de cabeça, para garantir o Tricolor no G5. Assim, a equipe carioca encerra sua participação com 64 pontos, na quinta colocação, enquanto o Esquadrão Tricolor fica em sétimo, com 60.
Com o resultado, o Tricolor terá pela frente a semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco da Gama. Nesse sentido, o jogo de ida ocorre na quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta, por sua vez, está marcada para o dia 14 (domingo) , às 20h30 (de Brasília), no mesmo estádio.
Equilíbrio total
O início da partida contou com muito equilíbrio, brigado no meio-campo e sem chances claras de gol. Assim, a equipe carioca teve mais a bola para tentar avançar pela esquerda, entretanto o Bahia conteve os espaços pelo setor. Em um bom momento dos visitantes, Luciano Juba recebeu e tentou finalizar de longa distância para surpreender Fábio, entretanto a bola desviou em Nonato e foi para fora.
Com uma jogada de contra-ataque, Lucho Acosta deu um lindo passe entre linhas para Serna, que não conseguiu superar Ronaldo e chutou em cima do goleiro. Na sobra, o argentino tentou por cobertura, mas com muita força.
O camisa 32, por sinal, voltou a aparecer minutos depois e esbanjou visão de jogo. Novamente deu um passe açucarado, agora para Everaldo, que encheu o pé para grande defesa do arqueiro do Esquadrão Tricolor. Ainda no primeiro tempo, Pulga apareceu na ponta e bateu para grande defesa de Fábio, enquanto, no rebote, Martinelli salvou o Fluminense.
Tricolor deslancha e garante a vaga
Na volta do intervalo, Lucho puxou contra-ataque e acionou Kevin Serna, que pecou na finalização. Em seguida, Jean Lucas mirou o canto do gol do Tricolor de Laranjeiras, mas Fábio voltou a fazer uma grande defesa.
Os donos da casa foram para cima, mas Soteldo pecou fraco na bola e facilitou a vida de Ronaldo, assim como Pulga, que do outro lado também não aproveitou. Com poucos minutos em campo, Paulo Henrique Ganso aproveitou o erro defensivo do Bahia e com um cavadinha abriu o placar no Maracanã.
Minutos depois, Soteldo fez uma grande jogada individual em cima de Pulga e cruzou na área. Thiago Silva, o monstro, superou os adversários e, de cabeça, ampliou o marcador. Após o tento, o Bahia ficou sem qualquer poder de reação, e o Flu saiu de campo com os três pontos e a vaga na fase de grupos.
FLUMINENSE 2 x 0 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e hora: 07/12/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Paulo Henrique Ganso 29’/2ºT (1-0); Thiago Silva 37’/2ºT (2-0)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Facundo Bernal 41’/2ºT), Nonato (Hércules 14’/2ºT) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso 28’/2ºT); Canobbio, Serna (Soteldo 14’/2ºT) e Everaldo (John Kennedy 14’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldia
BAHIA: Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre 20’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor 20’/2ºT); Ademir, Willian José (Cauly 38’/2ºT) e Erick Pulga (Ruan Pablo 38’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Nonato e Samuel Xavier (FLU); Acevedo e Pulga (BAH)
Cartões Vermelhos: –
