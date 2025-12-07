Ganso celebra gol após sete meses e vitória do Fluminense

Ganso celebra gol após sete meses e vitória do FluminenseMeia marca em vitória por 2 a 0 sobre o Bahia e agora jogará mais uma Libertadores pelo Fluminense
m um confronto equilibrado, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 no Maracanã e garantiu vaga direta na fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores. O jogo levou tempo para ganhar chances claras, até que Ganso abriu o placar com um cavadinha e Thiago Silva ampliou de cabeça, selando o triunfo. Com o resultado, o Tricolor encerrou o Brasileiro na quinta colocação, com 64 pontos.
Autor do primeiro gol, Ganso celebrou a conquista e alertou sobre o desafio contra o Vasco pelas semifinais.
“Tem que manter os pés no chão porque o Vasco é uma equipe muito bem treinada. Tem que continuar com nosso foco de não tomar gols dentro da nossa casa. Muitos jogos assim. Buscar passar dessa semifinal e depois tentar o título”, afirmou Ganso.
Além disso, o meia refletiu sobre o ano difícil e sobre o significado de voltar a marcar. Aliás, ele não balançava as redes desde maio, em vitória do Tricolor por 4 a 1 sobre a Aparecidense.
“Sentimento de felicidade. Primeiro por cumprir nosso objetivo que era ir direto à fase de grupos da Libertadores. Voltar já no finalizando com um gol é espetacular, melhor ainda. Só agradecer ao carinho da torcida que sempre esteve comigo, família sempre comigo nesse ano que foi bastante complicado. Espero que possamos terminar de maneira digna na Copa do Brasil”, declarou.
Fluminense na Copa do Brasil
Agora, o Fluminense se prepara para enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece em 11 de dezembro, às 20h, no Maracanã. A volta está marcada para 14 de dezembro, às 20h30, no mesmo estádio.
Por fim, o vencedor encara na final quem superar Corinthians e Cruzeiro. Os resultados no torneio não mudam o futuro do clube na Libertadores, pois o Tricolor já garantiu vaga na fase de grupos de 2026.
