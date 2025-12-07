Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo planeja reduzir média de idade do elenco

Flamengo planeja reduzir média de idade do elenco

Rubro-Negro vai em busca de reforços após término do Campeonato Brasileiro e deve manter base do plantel para 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo já iniciou o planejamento para 2026 mesmo ainda perto de jogar a Copa Intercontinental. Depois da conclusão do Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-negra já começará a pensar no mercado de transferências. Uma dos pensamentos é reduzir a média de idade do elenco para próxima temporada. A informação é do “ge”.

O elenco do Flamengo tem, atualmente, uma média de 27,8. Para isso, a diretoria pensa em contratar o goleiro Gabriel Brazão e o zagueiro Vitão, ambos de 25 anos, segundo a informação. Claro, outros nomes estão no radar do clube da Gávea. Porém, sem qualquer conclusão.

De acordo com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a ideia é manter uma do elenco, assim como aconteceu nas últimas temporadas.

“Você contrata jogadores com contrato de quatro anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui a um, dois anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar um ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar”, disse Bap à FlamengoTV.

Diante disso, o Fla busca goleiro, um zagueiro e um atacante, preferencialmente de renome. Ou seja, pode ser jogadores com boa capacidade física e física. Podendo ser até uns 26 anos, geralmente no ápice da carreira. Além disso, existe a possibilidade de outros reforços para suprir as saídas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar