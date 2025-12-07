Fla desembarca em Doha para buscar o título da Copa Intercontinental

Delegação já está no palco dos jogos da competição, mas ainda incompleta. Estreia será nesta quarta-feira diante do Cruz Azul / Crédito: Jogada 10

A delegação do Flamengo desembarcou na manhã deste domingo, 7/12, em Doha, no Catar, palco dos jogos da fase final da Copa Intercontinental (o antigo Mundial de Clubes). Isso após viagem de 16 horas que teve uma parada em Accra, em Gana, na África, por cerca de duas horas. Vale lembrar que a diretoria fretou um exclusivíssimo Boeing de luxo, em que todos os assentos são de primeira classe e viram cama. Na chegada, o Flamengo foi recebido por uma delegação de cataris e ganhou echarpes com as cores da bandeira do país (branca e vinho). “Conquistamos o Brasileiro por antecipação. Agora é só pensar na quarta, temos uma decisão. Agora temos tempo para descansar e nos preparar para o jogo. Nosso principal objetivo era Libertadores e Brasileiro, mas só chega aqui quem ganha a Libertadores. Mas estou muito feliz por essa competição. Acreditamos que tudo pode dar certo”, disse o goleiro Rossi, no desembarque, à FlaTV.

O grupo não chegou completo, já que da lista de 26 jogadores quatro permaneceram no Brasil, onde ajudaram o time sub-20 do Flamengo a empatar com o Mirassol em 3 a 3 pelo Brasileirão: Dyogo Alves, Everton Araújo, Michael e Wallace Yan. O quarteto viaja neste domingo em voo comercial para o Catar e se junta ao grupo para os primeiros treinos nesta segunda-feira. Aliás, sobre o grande resultado dos garotos do Flamengo em Mirassol, diante do time que terminou em quarto lugar na competição, Rossi foi só elogios: “Quero parabenizar os garotos. Não vimos o jogo, mas os melhores lances.O resultado foi bom para o Flamwngo e os meninos!” QG do Flamengo no Qatar Após o desembarque, o grupo seguiu para o hotel The Plaza, um dos melhores do país, que foi o local onde a seleção da Croácia se hospedou durante a Copa de 2022 e também serviu de base para o Botafogo, que disputou competição em 2024 como campeão da Libertadores.