Fifa divulga nova data de venda de ingressos para Copa do Mundo

Até o momento, a entidade anunciou que 2 milhões de ingressos foram adquiridos por torcedores de 212 países. O evento será com três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

A Fifa iniciará na próxima quinta-feira (11), às 13h (de Brasília), à nova fase da venda de ingressos, na qual torcedores poderão solicitar a compra de ingressos para as partidas de suas respectivas seleções. Estes bilhetes fazem parte da cota que a Fifa envia à todas as Associações Membro Participantes que disputam a competição.

LEIA MAIS: Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa, locais, datas e horários dos jogos

A cota corresponde a cerca de 8% da capacidade dos estádios das partidas. O prazo para solicitar os ingressos vai até as 13h (de Brasília) do dia 13 de janeiro de 2026. A ordem e o momento da inscrição de um torcedor dentro deste período não afetam as chances de ele obter o ingresso.

Para fazer a compra, é preciso criar uma conta na plataforma fifa.com/tickets. Caso já exista uma conta, haverá solicitação do login com e-mail e senha. Em seguida, o torcedor deve escolher sua seleção. Na sequência, o torcedor deve indicar a sua Seleção para ter acesso à cota de ingressos para a equipe. Aliás, as entradas compradas serão no setor atrás de um dos gols.

Após as 13h do dia 13 de janeiro de 2026, sempre que os ingressos disponíveis estiverem em número menor que os pedidos de compra para uma partida ou categoria, a Fifa vai fazer sorteios para os torcedores que ficarão com os tickets. Os pagamentos terão confirmação ao fim desta fase, o que deve acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano.