Dudu exalta goleada e faz balanço da temporada do Atlético

Dudu exalta goleada e faz balanço da temporada do AtléticoAtacante marca duas vezes em vitória por 5 a 0 sobre o Vasco, neste doming, pela última rodada do Campeonato Brasileiro
Depois de uma goleada histórica na Arena MRV, o Atlético fechou a irregular temporada de 2025, neste domingo (7). Autor de dois gols sobre o Vasco, pela última rodada do Brasileiro, o atacante Dudu reconheceu ano abaixo e quer elenco forte para próxima temporada.
“Acho que o ano não foi como o torcedor quis, como a gente próprio jogadores, acho que todo mundo que trabalha no Galo. Foi muito aquém com aquilo que a história do Galo merece, que o torcedor atleticano merece, mas agora é, hoje fizemos um bom jogo, agora é descansar, curtir as férias um pouco, porque sabe que um ano foi um ano muito desgastante, um ano difícil, por todas as coisas que aconteceram. Agora é descansar, descansar e pensar já no ano que vem, a gente espera que possa chegar jogadores e que a gente possa formar um elenco muito forte ano que vem para a gente voltar a brigar por títulos”, disse ao Premiere.
Dudu, assim, fecha a temporada com 26 jogos e quatro gols marcados pelo Atlético. O atacante, aliás, teve passagem pelo rival Cruzeiro e terminou o ano com 46 partidas e seis tentos. Foram 10 participações em gols.
Com o resultado, o time de Jorge Sampaoli terminou o Campeonato Brasileiro na 11ª posição, com 48 pontos, garantindo vaga na Sul-Americana 2026. As vagas para o torneio vão até a 13ª colocação, mas o futuro campeão da Copa do Brasil garantirá uma nova vaga para a Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.